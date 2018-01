"Er zijn geen slaven in Libië": Libische minister van Buitenlandse Zaken noemt CNN-reportage onbetrouwbaar IVI

30 januari 2018

18u55

Bron: Belga 0 Het gerechtelijk onderzoek naar de CNN-beelden over slaven in Libië wordt "binnen een maand" verwacht, maar de Libische minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Taher Siala beschouwt de reportage die in november de wereld schokte alvast als "niet betrouwbaar". In een interview met Jeune Afrique, in de marge van de top van de Afrikaanse Unie, zegt Siala verder nog dat er geen slaven in Libië zijn.

"In onze wetten is slavernij een misdrijf", zegt de Buitenlandminister. "Het maakt geen deel uit van onze islam, en niet van onze cultuur. Dat betekent dat er ook geen slaven bestaan in Libië. Misschien dat er maffiabendes zijn die de wanhoop van deze migranten uitbuiten om hen aan andere maffiabendes door te verkopen, maar de Libiërs zijn geen slavenhandelaars".

"Niet betrouwbaar"

Als de beelden uit de CNN-reportage toch blijken te kloppen, dan vindt Siala dat de daders gestraft moeten worden. "Maar voor ons is deze reportage niet betrouwbaar zolang de handelingen die erin te zien zijn niet voor echt verklaard zijn. We moeten het onderzoek van het Libische gerecht afwachten om dat te beoordelen." Dat onderzoek verwacht de minister binnen de maand.

In de Libische detentiecentra die door de regering in Tripoli gecontroleerd worden, verblijven volgens Siala meer dan 25.000 vluchtelingen. Er zijn echter ook detentiecentra die door milities gecontroleerd worden. "Het totale aantal migranten in Libië overschrijdt de 750.000", aldus de minister.