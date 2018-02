"Elke vader zou dit voor zijn kind doen", crowdfunding voor vader die Larry Nassar probeerde aan te vallen MV

03 februari 2018

13u58

Bron: NYpost 0 Voor de vader die in de rechtszaal de voormalige teamarts Larry Nassar probeerde aan te vallen werd een GoFundMe-pagina opgestart. In amper drie uur tijd werd zo'n 10.000 dollar ingezameld.

Randall Margraves, de vader van drie van Nassars slachtoffers, vroeg tijdens het proces om één minuut met hem in een gesloten kamer, waarna hij de man probeerde aan te vallen.

De pagina werd door een collega van Margraves opgericht als steun en in drie uur tijd werd er door 200 mensen al snel zo'n 10.000 dollar gedoneerd. Het oorspronkelijk doel was amper 1000 dollar. De oprichter van de pagina, Aaron Pangborn, begon de pagina 'om een broeder en vriend in nood te helpen'.

Al snel stroomden reacties binnen dat de acties van Margraves 'natuurlijk' waren en dat iedere vader hetzelfde zou doen voor zijn kind.