"Een neen kan hier een ja betekenen": promofilmpje rond EU-voorzitterschap schiet in verkeerde keelgat SVM

17u30

Dat zinnetje in een promofilm naar aanleiding van het Bulgaarse voorzitterschap van de Europese Unie heeft in #metoo-tijden verontwaardigde reacties ontlokt. Bulgarije betreurt het misverstand, dat berust op een curieus verschil in lichaamstaal tussen het land en de rest van Europa.

De promofilm gaat van start met een beeld van een meisje dat in de trein tegenover een jongen gaat zitten. Intussen zegt een offscreen stem: "Bulgarije, wanneer je haar voor het eerst ontmoet, kan je de verkeerde boodschap krijgen. Hier kan een neen een ja betekenen. Ze wil je niet in de war brengen, ze nodigt je gewoon uit om haar beter te leren kennen."

Het Franse Europarlementslid Karima Delli had aanstoot genomen aan die boodschap en vroeg op sociale media om de video onmiddellijk te verwijderen. "Een neen betekent nooit ja. Dat is de basisregel van instemming en respect voor vrouwen", fulmineerde ze met de #metoo-beweging in het achterhoofd.

REUTERS Karima Delli verkleedde zich in het Europees Parlement ook al eens als man om de Internationale Vrouwendag in de kijker te zetten.

Schalkse knipoog

"We betreuren dat onze video voor onbegrip heeft gezorgd", klonk de reactie vanuit Bulgarije. De bewuste zin is volgens het land niets meer dan een schalkse knipoog naar een curieus aspect van hun cultuur. In tegenstelling tot de meeste landen schudden Bulgaren immers het hoofd wanneer ze ja bedoelen en knikken ze met het hoofd wanneer ze nee bedoelen.

"Bulgarije engageert zich voor gelijkheid van kansen en non-discriminatie. Dat is een belangrijk debat waar men niet licht over mag gaan", luidt de conclusie.