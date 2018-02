"Doorbraak op vlak van veiligheid": China introduceert nieuw speeltje om criminelen uit massa te plukken HR

08 februari 2018

12u10

Bron: South China Morning Post, Business Insider 0 De Chinese politie introduceert een nieuw speeltje om criminelen uit de massa te plukken: een bril met gezichtsherkenningssoftware. Die is verbonden met een database van de politie. "Een doorbraak op vlak van veiligheid", vindt de Chinese politie. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd om de privacy.

De bril werd begin deze week voor het eerst gebruikt in het drukke treinstation van Zhengzhou, een stad met miljoenen inwoners. De politie slaagde erin zeven criminelen op te pakken. Ze worden verdacht van verschillende misdaden, gaande van verkeersovertredingen tot mensenhandel. Ook werden enkele tientallen mensen met valse identiteitsdocumenten van de trein gehaald.

Seconden

Op termijn moet de bril binnen een paar seconden criminelen herkennen. "Tijdens testen slaagden we erin om in een tiende van een seconde gezichten te identificeren uit een database met 10.000 personen", vertelt Wu Fei van LLVision Technology, dat de bril ontwikkelde. In het station van Zhengzhou duurde dat nog iets langer. Agenten maken een foto van op maximum vijf meter afstand. Via een draagbaar apparaat stuurt de bril die naar een database van de politie. Binnen de 2 à 3 minuten wordt de identiteit van treinpassagiers geverifieerd.

"Dit biedt enorme voordelen op vlak van efficiëntie", vertelt Xie Yukun, een spoorwegpolitieofficier in Zhengzhou, aan de South China Morning Post. "Agenten moeten geen contact maken met een verdachte, geen identiteitskaart vragen, of mensen meenemen naar het bureau om daar informatie te verzamelen. Zodra ze een verdachte zien, maken ze een foto die ten minste 70 procent van het gezicht van de persoon weergeeft. Daarna doorloopt het systeem de database en binnen twee tot drie minuten krijgt de agent het resultaat."

Human Rights Watch

Hoewel mensenrechtenorganisaties zich zorgen maken over de privacy, zet de Chinese overheid hard in op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware. Zo wordt al sinds 2015 gewerkt aan een systeem dat het mogelijk moet maken om binnen de drie seconden elk van de 1,3 miljard burgers te herkennen. Sophie Richardson van Human Rights Watch vreest dat de techniek zal ingezet worden om religieuze minderheden te monitoren. "Deze techniek zal eerder vijandigheid jegens de overheid in de hand werken", zegt ze. "China moet stoppen met deze activiteiten, en moet alle verzamelde data vernietigen."