"Dodelijker dan de Zwarte Dood": paniek na overlijden meisje (9) in Oeganda aan "koorts met bloedingen uit de ogen" jv

16u14

Bron: Xinhua, Daily Star, The Sun, Daily Mail , Metro 0 Thinkstock Een negenjarig meisje is donderdag in Oeganda plots gestorven aan een dodelijke ziekte die ze de "koorts met bloedingen uit de ogen" noemen. De virale ziekte is potentieel dodelijker dan de Zwarte Dood die vorig jaar Madagaskar teisterde. Er zouden inmiddels nog drie andere doden in Oeganda gevallen zijn. Naar schatting tot veertig procent van de slachtoffers overlijdt aan de erg besmettelijke koorts.

De schrik voor een "catastrofale" epidemie in Oost-Afrika is groot, volgens The Sun. Om de uitbraak van een plaag te voorkomen werd het huis van het meisje meteen helemaal gedesinfecteerd nadat haar lichaam in een bodybag naar het Nakaseke District in Centraal-Oeganda was overgebracht. Toch zouden er, volgens The Daily Star, nog drie andere Oegandese geïnfecteerden gestorven zijn aan de "koorts met bloedingen uit de ogen".

Ook in Zuid-Soedan zouden vorige maand drie personen - een tienermeisje, een tienerjongen en een zwangere vrouw - uit hetzelfde dorp aan deze virale hemorragische koorts overleden zijn, net als vele dieren overigens. De drie kwamen niet in contact met elkaar. De symptomen bij de mens zijn hoofdpijn, bloedingen, braken, diarree en spierpijn, zoals bij de Krim-Congo-hemorragische koorts. De Oegandese minister van Gezondheid ontkende twee weken geleden nog dat het om die ziekte zou gaan, maar uit de bloed- en lichaamsvochtstalen van het Oegandese meisje blijkt dat inmiddels, volgens persagentschap Xinhua, tóch het geval te zijn. Enkele Oegandese parlementairen beweerden dat de overheid de uitbraak ervan in de doofpot wou stoppen. Xinhua meldt dat Oeganda die vandaag alsnog toegaf.

Tekenbeten

De Krim-Congo-hemorragische koorts, voornamelijk overgedragen door tekenbeten of door bloed van besmette dieren, werd ontdekt in 1944 op de Russische Krim en in 1956 aangetroffen in Belgisch-Congo. Sindsdien zijn er voor zover bekend 144 uitbraken van de besmettelijke ziekte geweest, met wereldwijd meer dan 5.000 gevallen. Bij de slachtoffers zijn bloedingen vastgesteld uit de menselijke openingen zoals de mond, de ogen en de anus. Na een tekenbeet duurt het maar drie dagen voor de symptomen opduiken.

De ziekte kan dodelijker zijn dan de Zwarte Dood uit de middeleeuwen. Die maakte toen in Europa tussen 1347 en 1353 zo'n 50 miljoen doden. Vandaag kan de door de pestbacterie veroorzaakte ziekte succesvol behandeld worden met antibiotica. Toch sterven er in de VS jaarlijks nog altijd enkele mensen aan. In Afrika is het erger gesteld. In augustus brak de pest uit op Madagaskar, de ergste uitbraak in 50 jaar werd gezegd. Er stierven honderden mensen aan de ziekte en duizenden anderen raakten besmet. Het was niet de builenpest maar vooral de longpest, de zeldzamere en dodelijkere variant, die op het Afrikaanse eiland woedde.