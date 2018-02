"Dode mensen bewegen niet!" Maar Michael bewoog nog wel. Toch verklaarde arts hem onterecht dood Karen Van Eyken

01 februari 2018

16u27

Bron: The Washington Post, The Buffalo News 146 Dode mensen ademen niet meer. Of volgen je niet meer met hun ogen. Of knijpen niet meer in de handen van hun partner. Maar Michael Cleveland deed dat nog allemaal wel, claimt zijn familie. Nochtans was de man al meer dan twee uur doodverklaard.

Michael ademde. Michael bewoog. Michael probeerde de buis die in zijn keel stak met zijn tong naar buiten te duwen. Nochtans twee uur en 40 minuten eerder was het een uitgemaakte zaak volgens artsen: Michael was dood. De hartaanval was hem fataal geworden.

Zijn familie sloeg alarm. Maar de jonge arts van de spoedafdeling, Gregory Perry, weigerde op die noodlottige tiende oktober 2014 om een nieuwe check-up van de 46-jarige patiënt te doen. Dat blijkt uit documenten van de rechtszaak die de familie van Michael Cleveland heeft aangespannen tegen het ziekenhuis in Buffalo in de Amerikaanse staat New York.

Zelfs de lijkschouwer die vervolgens naar het DeGraff Memorial hospitaal werd gestuurd om het lichaam op te halen, was verontrust door de toestand van de man. Zo blijkt uit de documenten en zijn getuigenis.

"Dode mensen bewegen niet", protesteerde de lijkschouwer tegenover de dokter en het verplegend personeel. "De arts moet weer naar binnen gaan en zijn hartslag controleren."

Uiteindelijk trok de echtgenote van Michael, Tammy, de aandacht van de jonge dokter. Ze wees naar een ader in de hals van haar man en zei: "Kijk, dat is een hartslag."

"Oh mijn god," slaakte de arts. "Hij leeft."

"Ik heb je dat al uren geleden verteld", riep een wanhopige Tammy.

Helaas zou Michael het niet halen. Hij bezweek uren later nadat hij was overgebracht naar een nabijgelegen groter ziekenhuis.

Alle betrokken artsen en verplegers staan nu terecht wegens nalatigheid. De beklaagden onder wie Gerry Perry en het hoofd van het betrokken ziekenhuis, Kaleida Health, hebben sindsdien in de rechtbank verklaard dat zij handelden volgens gebruikelijke medische standaarden.

Maar de familie van Michael spreekt dat tegen. "Ze verklaarden hem dood en lieten hem dan ook maar voor dood achter op de spoed", vertelde de advocaat van de familie, Charles F. Burkwit. "Ondertussen moest de familie toekijken hoe hun geliefde in de steek werd gelaten. Ze moesten toekijken hoe hij lag te sterven." Indien Michael niet was doodverklaard, was er geen kostbare tijd verloren gegaan en had hij nog een kans gehad om het te halen, claimen zijn verwanten.

Het proces tegen het ziekenhuis is nog in volle gang.