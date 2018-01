"Dode en gewonden" bij schietpartij in centrum Amsterdam rvl Haytze Teerink

26 januari 2018

20u22

Bron: Twitter, AD.nl, Telegraaf.nl 0 Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam zijn zeker één dode en twee gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie van Amsterdam op Twitter. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Over het motief van de schietpartij is voorlopig niets geweten.

Het incident deed zich voor in de Grote Wittenburgstraat, op een van de Oostelijke Eilanden van Amsterdam. De politie is met groot materieel uitgerukt en heeft de straat ruim afgezet. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is ook de traumahelikopter uitgerukt, net als verschillende ambulances. Intussen bevestigt de Amsterdamse politie op Twitter dat er één iemand is overleden en twee personen gewond naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Over hun toestand is voorlopig niets geweten.

Buurtbewoners zeggen tegen Het Parool meerdere schoten te hebben gehoord in de speeltuin in de straat. Daarna zou iemand met een bedekt gezicht zijn weggerend in de richting van de Fortuinstraat.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de meest recente informatie.

Grote Wittenburgerstraat / Centrum Oost: schietincident, meerdere schoten gelost, meerdere slachtoffers. Meer info volgt zsm. Plaats delict afgezet. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link