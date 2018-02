"Dit is voor onze jongens!" Neergehaalde piloot blaast zichzelf op met granaat om uit handen van terroristen te blijven Sven Van Malderen

05 februari 2018

17u18

Bron: RT.com 172 De Russische piloot die eergisteren om het leven gekomen is in vijandig Syrisch gebied heeft zich tot de laatste snik verweerd. Roman Filipov schoot eerst nog twee jihadisten dood, daarna pleegde hij zelfmoord door een granaat te laten ontploffen. "Dit is voor onze jongens!", riep de majoor net tevoren. Alles beter dan in handen van de vijand te vallen, kortom. In eigen land kreeg Filipov postuum een medaille voor heldenmoed.

De bovenstaande beelden werden gefilmd door strijders van al-Nusra, de Syrische tak van al-Qaida. Die hadden de Sukhoi Su-25 neergehaald met een raket toen het toestel boven de provincie Idlib vloog. Filipov kon zich redden met zijn parachute en bleef vanop de grond in contact staan met zijn Russische strijdmakkers.

De man wist eerst nog twee terroristen om het leven te brengen, maar zag daarna snel het hopeloze van de situatie in. Toen ze hem helemaal omsingeld hadden, trok de piloot de pin uit de granaat. Met enkele heroïsche laatste woorden maakte hij een einde aan zijn leven. "We weten nog niet hoe de terroristen aan zo'n wapensysteem geraakt zijn, maar het is in ieder geval wel een bijzonder verontrustende vaststelling", liet de woordvoerder van het Kremlin optekenen.

Uit vergelding bombardeerden Russische gevechtsvliegtuigen verschillende dorpen en steden in de regio. Daarbij werd onder meer een ziekenhuis geraakt, enkele baby's werden op brancards naar buiten gehaald. Ook een gebouw van vijf verdiepingen stortte in, gevreesd wordt dat daarbij vijftien doden vielen. Het Russische ministerie van Defensie ontkent burgerdoelwitten te raken. "We hebben het enkel op de islamitische strijders gemunt", klinkt het.