"Dit is geen eten, maar geweld": veganisten bestormen steakrestaurant, klanten helemaal overstuur ep

29 januari 2018

11u28

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 Wat een rustig avondje op restaurant moest worden, is voor steakliefhebbers in Melbourne uitgedraaid in een erg verontrustende avond. Een groep veganistische activisten bestormde het restaurant Rare Steakhouse en namen het nogal luidruchtig en gewelddadig op "voor de vermoordde dieren wiens dode lichaam geconsumeerd werd". Vleesliefhebbers reageren erg hard op de actie via social media.

"Dit is geen eten, dit is geweld", met deze slogans verstoorden de veganisten het avondje uit van een 35-tal klanten van een steakrestaurant in Australië. “Om een verandering in de maatschappij teweeg te brengen, moeten we onze huidige gewoonten in vraag durven stellen en mensen dwingen een kant te kiezen. Ga je voor rechtvaardigheid of onderdrukking?” Melbourne Cow Save schreef op Facebook: “Er is geen humane manier om iemand die niet wil sterven te doden.”

De steakliefhebbers waren alles behalve opgezet met de actie van de veganisten. Manager van Rare Steakhouse Arryanne McIntosh zei dat de groep megafonen hadden en dat ze niet voor rede vatbaar waren. “Het was erg moeilijk om met hen te communiceren. Toen ik vroeg wie de leiding had, antwoordde een vrouw: “wij allemaal”. We hebben geprobeerd om met hen te praten, maar ze waren heel luid.”

McInthosh belde de politie, die na ongeveer een kwartiertje arriveerden. “Voor de klanten was de actie erg verontrustend. Je gaat uit eten en je spendeert een flink bedrag, dan wil je niet dat mensen in je gezicht roepen. Enkele klanten waren echt overstuur, een tafel in het bijzonder reageerde erg emotioneel. Ik weet niet of ze ons voor een specifieke reden hebben geviseerd. De politie zei dat het nog kan voorkomen, maar dat we hen dan meteen moeten bellen."

Niet alle veganisten zijn het eens met deze manier van actie voeren. Zo maakte Amber Marie op Facebook duidelijk dat deze actie net een omgekeerd effect kan hebben. In plaats van naar hun boodschap te luisteren, krijgen mensen zo een afkeer van veganisten. “Zo krijgen we een slechte reputatie. Mensen geven geld uit voor een maaltijd, brengen tijd met hun familie door, gaan op een date en genieten van het leven. Je hebt deze mooie momenten voor hen verpest en nu zullen ze nooit meer naar een veganist luisteren.”