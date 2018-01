"Die verwaarloosde kinderen stapten soms urenlang rond in cirkels. Ze gedroegen zich als robotten" Sven Van Malderen/ Koen Van De Sype

13u08

Bron: Daily Mail 91 Photo News De kinderen mochten wel degelijk mee tijdens uitstapjes, maar dan droegen ze telkens dezelfde outfit. In dit creepy geval: ding nummer 1, ding nummer 2,... Dertien uitgemergelde broers en zussen -tussen 2 en 29 jaar oud- vastgeketend aan hun bed met kettingen. Kinderen die amper buitenkwamen, tenzij heel laat 's avonds. En allemaal droegen ze dezelfde kleding en een soortgelijke haarsnit. De leefomstandigheden in het gezin van David en Louise Turpin grenzen aan het onwaarschijnlijke. Intussen stromen steeds meer alarmerende getuigenissen van (voormalige) buren naar buiten. "Ze gedroegen zich als robotten", aldus Mike Clifford (60).

Facebook

"Ik zag die kinderen nooit spelen. Ik dacht dat ze de hele tijd binnen moesten blijven omdat ze mentaal gehandicapt waren. Ik zag hen wel vaak door het raam op de tweede verdieping rondwandelen. In cirkels en soms urenlang, alsof ze in het leger zaten."

De luchtvaarttechnicus woonde tussen 2011 en 2014 recht tegenover de Turpins in Murrieta (Califonië). "Van die dertien kinderen heb ik er misschien maar zes ooit gezien. Mijn vrouw noemde twee van die meisjes 'de klonen' omdat ze zo hard op elkaar leken. Als ze tegen hen praatte, klonken ze monotoon en gaven ze gelijktijdig antwoord. Eén keer per dag mochten ze de bus gaan lichten."

"Een sekte"

Clifford zag wel hoe de ouders minstens twee keer per maand 's nachts met een zestal kinderen wegreden in hun minivan. "Ze vertrokken rond 1 uur. Het vreemdste dat in me opkwam? Ik dacht dat ze seksueel uitgebuit werden, waarom moest dat anders zo in het geniep gebeuren? Maar nooit heb ik met mijn ogen iets opgevangen dat verontrustend genoeg was om de politie te bellen."

"Nog een bizarre gewoonte: als de moeder kwam aanrijden, wilde ze dat de garage meteen openstond. Dat bleek een taak voor de kinderen te zijn. Als dat niet het geval was, begon ze ongeduldig te toeteren."

"Ik probeerde hallo te zeggen tegen die meisjes, maar ze bleven met starre blik recht voor zich uit kijken. Net zombies", vult zijn zoon aan. "Welke ouder laat zijn kinderen nooit buiten spelen? Ik dacht dat ze tot een sekte of iets dergelijks behoorden."

AFP

"Ondervoed en erg vuil"

Dankzij een van de meisjes is er nu een einde gekomen aan hun lijdensweg. Ze wist via een raam te ontsnappen en de hulpdiensten te verwittigen. Agenten dachten dat het kind een jaar of 10 was, maar ze bleek al 17 te zijn. In het verslag wordt gezegd dat "de slachtoffers er ondervoed en erg vuil uitzagen". Ze zouden de politie verteld hebben dat ze honger hadden.

"We moeten beseffen dat dat meisje heel moedig geweest is", liet de politiechef tijdens een persconferentie verstaan. "Ze gebruikte een onklaar gemaakte gsm die ze in het huis gevonden had om foto's van hun belabberde situatie te maken."

"Leven geriskeerd"

"In haar ogen was ze haar leven aan het riskeren", voegde een bron bij het onderzoek nog toe. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de kinderen seksueel misbruikt werden of dat de ouders aan een mentale aandoening leden.

De ouders van David reageren verbaasd. "We hebben de voorbije jaren enkel met hem gebeld. Hij en Louise zijn heel religieus, ze hebben zo veel kinderen omdat ze geloven dat God hen dat opgedragen heeft. De kinderen leerden lange bijbelverzen van buiten, ze probeerden zelfs het hele boek te onthouden."

Photo News

Failliet verklaard

Wendy Martinez (41) woont dicht bij de plek waar de Turpins nu woonden. De huisvrouw snapt niet waarom de oudere kinderen niet eerder aan de alarmbel getrokken hebben. "De kansen waren er nochtans, ze kwamen soms in groep naar buiten. Als ik 's nachts geschreeuw of iets dergelijks gehoord had, zou ik zelf ingegrepen hebben. Maar er kwam helemaal niets uit dat huis, waarom dan meteen aan het ergste denken?"

David was een ingenieur die ooit voor het defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman werkte. Daar verdiende hij ruim 114.000 euro per jaar. Toch kwam het gezin in financiële moeilijkheden terecht. Zeven jaar geleden werd hij failliet verklaard, nadat hij torenhoge schulden had opgebouwd met zijn kredietkaarten. Maar ook toen liet het gezin niets blijken aan de buitenwereld. Integendeel: op hun oprit stond -naast het minibusje- ook een Volkswagen Beetle Cabrio en een Mustang.

Een van hun advocaten van toen -Nancy Trahan- verklaarde aan de Amerikaanse krant The Washington Post dat ze het koppel in 2011 een vijftal keer ontmoette. 'Ze waren heel normaal', zegt ze. "Ze leken me heel fijne mensen. Ze spraken ook vaak en met genegenheid over hun kinderen."

Photo News Het koppel bleek een fan te zijn van Disneyland.

Thuisonderwijs

Documenten tonen ook aan dat de man zijn kinderen thuis onderwees. Hij staat geregistreerd als directeur van een schooltje dat gevestigd is op hun thuisadres: de Sandcastke Day School. Het ging in hetzelfde jaar open als het jaar van zijn faillissement. Vorig schooljaar waren er zes leerlingen ingeschreven, zo staat er te lezen: in het 5de en 6de leerjaar en het 2de, 3de, 4de en 6de middelbaar.

Kimberly Milligan (50) kwam in juli 2015 in de buurt wonen. Ze vertelt dat ze de kinderen zelden hoorde en soms maar zag, als ze het huis verlieten of binnengingen. "Ik dacht dat ze heel jong waren, tussen 11 en 13 jaar ten hoogste", zegt ze. "Ze huppelden vaak als ze liepen. Ze zagen er erg mager uit en hun huid was wit als papier", vult haar zoon Robert Perkins aan.

Facebook Het gezin tijdens een bezoek aan Disneyland.

"Ze leken te bevriezen"

Milligan sprak zelf één keer met de kinderen, rond Kerstmis 2015. Drie van hen waren een kerststal aan het opzetten toen ze passeerde tijdens een wandeling. Toen ze de kinderen een complimentje gaf over hun werk was het alsof ze bevroren. Ze verontschuldigde zich en verzekerde hen ervan dat ze niet bang hoefden te zijn. "Maar ze zeiden nog altijd geen woord. Het was alsof hun enige verdediging eruit bestond om zich onzichtbaar te maken", vertelt ze.

Het jongste jaar zag ze het gezin steeds minder. "Ik voel me een beetje schuldig dat ik nooit iets gezegd heb over de vreemde dingen die ik zag", gaat ze verder. "Er was iets niet in de haak. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Maar iets zoals dit had ik echt nooit verwacht."

De ouders zitten nu in de cel wegens foltering en verwaarlozing van hun kinderen. Hun borgsom bedraagt 7,4 miljoen euro.

Photo News Louise en David Turpin.

AFP

REUTERS Het duivelse koppel.