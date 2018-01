"Dertig Venezolaanse bootvluchtelingen vermist die onderweg waren naar Curaçao" LB

14u43

Bron: Belga 0 REUTERS Stukken hout op het strand van Curaçao waar vier lijken van Venezolaanse vluchtelingen zijn aangespoeld. Bijna dertig Venezolanen die met een boot onderweg waren naar het Nederlandse eiland Curaçao worden vermist. Op Curaçao zijn vier lijken aangespoeld, maar volgens Venezolaanse media waren zij niet de enigen aan boord en was de boot dinsdagavond met ongeveer dertig mensen aan boord vertrokken vanuit het plaatsje San José de la Costa.

Door slecht weer en hoge golven zou hun boot op Curaçao tegen rotsen zijn geslagen en onmiddellijk zijn vergaan. Familieleden van de verdwenen bootvluchtelingen hebben volgens de krant El Nacional in de noordelijke deelstaat Falcón de vermissingen opgegeven. Volgens hen worden zeker 28 personen vermist. De Kustwacht ondernam gisteren al twee reddingsoperaties, maar die waren geen succes.

Vooral jongeren

Media op Curaçao berichtten dat een boot doormidden is gebroken op de kust ten noordoosten van Willemstad. Er zouden ook mensen levend aan land zijn gekomen, maar volgens een functionaris in Falcón zijn die mogelijk van een andere boot met vluchtelingen die niet is vergaan. Er zouden dinsdagavond aan de kust bij San José de la Costa twee boten met vooral jongeren naar Curaçao zijn vertrokken.

De prijs voor deze illegale overtocht zou 100 dollar per persoon zijn, een hoge prijs voor de Venezolanen, die lijden onder nijpende tekorten aan levensmiddelen en medicijnen. Dat komt mede omdat door wanbeleid de economie van het olierijke Venezuela is ingestort en Amerikaanse dollars erg schaars zijn. Door de crisis is het aantal Venezolanen dat illegaal Curaçao of Aruba probeert te bereiken bovendien flink gestegen.