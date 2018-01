"Democraten medeplichtig aan moord" in nieuwe verkiezingsadvertentie van Trump LVA

Bron: CBS News, Washington Post 0 In een herverkiezingsadvertentie van Trump die gisteren publiek werd gemaakt, worden de Democraten beschuldigd van medeplichtigheid aan iedere moord door illegale immigranten. Het filmpje werd gepubliceerd op de eerste dag van de 'shutdown' van de overheid die voornamelijk is terug te brengen op onenigheid tussen het Witte Huis en de Democraten over immigratie.

Het filmpje, getiteld Complicit, "medeplichtig", toont de illegale immigrant Luis Bracamontes die terechtstaat voor de moord op twee politieagenten in oktober 2014. We horen Bracamontes die zegt enkel spijt te hebben dat hij niet meer dan twee mensen heeft gedood. Een voiceover vervolgt dat president Trump gelijk heeft. "Bouw de muur. Deporteer criminelen. Stop illegale immigratie."

Daarna richt de advertentie zich tot de Democraten. "Democraten die ons in de weg staan, zullen medeplichtig zijn aan iedere moord door een illegale immigrant." Op het einde horen we de stem van Trump die de advertentie goedkeurt.

Shutdown

In de advertentie zelf wordt de link met de shutdown niet gemaakt, maar wel in de persmededeling: "De krachtige nieuwe advertentie toont wat er op het spel staat in het debat omtrent illegale immigratie en maakt duidelijk waarom de president niet zal toelaten dat de 'Schumer shutdown' het land dwingt tot amnestie van illegale immigranten", daarmee verwijzend naar de zogenaamde 'dreamers', honderdduizenden jonge migranten die het risico lopen om gedeporteerd te worden. Dreamers kwamen als kind illegaal naar de VS en wonen meestal al jaren in het land en zijn vaak goed ingeburgerd. Onder president Obama werden ze beschermd door het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals, letterlijk: ‘Uitgestelde actie voor kind-aankomsten’) dat Trump op 5 maart wil laten uitdoven. De Democraten zijn fel gekant tegen deze beslissing.

Trump, die de Democraten en met name de Democratische minderheidsleider in de Senaat Chuck Schumer de schuld geeft voor de stillegging, weigert over het DACA-programma te onderhandelen zolang de overheid in shutdown is. Schumer zegt dat die shutdown er is gekomen zelfs nadat de Democraten zich bereid hadden getoond te onderhandelen over de grensmuur in ruil voor beschermingsmaatregelen voor de mensen onder het DACA-programma.