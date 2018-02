"De échte Donald Trump": harde windvlaag legt op onflatteuze wijze Trumps haargeheimen bloot Redactie

08 februari 2018

05u15

Bron: AD, Washington Post 1 Amerikanen zijn geobsedeerd door de haardracht van hun president: de kleur, de haarlak en vooral, de verborgen kale plekken. Een harde windvlaag op een vliegveld lijkt een antwoord te geven op de meest dringende vraag over het kapsel van Donald Trump. Ja, hij is eigenlijk veel kaler dan hij eruit ziet.

Op videobeelden van vorige week is te zien hoe Trump de trap van zijn presidentiële vliegtuig beklimt en hoe een harde wind op zijn achterhoofd blaast. Daar blijkt zijn zwakke plek te zitten: een grote kale plek met littekens. Bij het YouTube-filmpje staat een waarschuwende tekst: het is geen naar achter gekamd kapsel, maar een ‘naarachter-naarboven-eroverheen-eromheen-naarachter’-kapsel. Beelden van de onflatteuze windvlaag zijn al miljoenen keren bekeken.

Het filmpje bevestigt een theorie die in het omstreden boek Fire and Fury stond. Dochter Ivanka Trump zou volgens dat boek haar vaders kapsel als volgt uitleggen: "Een leeg bord, een kaal eiland als gevolg van hoofdhuidreductie, met daaromheen haar dat naar het midden van de kale plek wordt gekamd en vastgezet met haarlak."

In een analyse in The Washington Post leggen experts uit hoe zo’n hoofdhuidreductie werkt waarbij stukken hoofdhuid mét haar worden verplaatst en een kale plek naar achter wordt geschoven. Voordat Trump werd gekozen als president woelde talkshowhost Jimmy Fallon al eens uitgebreid door de haardos waarbij bleek hoe lang Trumps voorste lokken zijn.