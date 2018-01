"Concentratie" van asielzoekers brengt Oostenrijkse FPÖ-minister in nauwe schoentjes EB

Herbert Kickl, de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken. Asielzoekers in Oostenrijk moeten binnenkort "geconcentreerd" in grote centra worden ondergebracht. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Kickl, op een persconferentie in Wenen gezegd. Zijn woordkeuze veroorzaakte ophef: de minister kwam wel erg dichtbij het begrip "concentratiekampen". Hij is ook lid van de extreemrechtse FPÖ (Freiheitliche Partei). Achteraf nam Kickl gas terug: de woordkeuze verwijzend naar de nazi-kampen was "onbewust" en de man had "niet de bedoeling te provoceren".

Kickl is al jarenlang secretaris-generaal van de FPÖ, staat bekend als een havik en was eveneens jarenlang de man achter de (bewust) provocerende slogans waarmee de partij uitpakte.

Vorige week zag FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache zich al verplicht terug te krabbelen na uitlatingen over het verscherpen van het onderdak leveren aan asielzoekers. In een interview had Strache gezegd dat het in theorie mogelijk moet zijn asielzoekers onder te brengen in legerkazernes. Ook een avondlijk en nachtelijk uitgaansverbod voor die mensen achtte hij wenselijk. Een dag later stelde hij dat het kazerne-idee momenteel niet voorligt. Van wat hij in het interview heeft gezegd, is "van een muis een olifant" gemaakt.