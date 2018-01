"Compleet verzinsel": Blair ontkent Trump te hebben ingelicht over Britse spionage AS

Bron: The Guardian 4 AFP Gewezen Brits premier Tony Blair. Het controversiële boek Fire and Fury van Michael Wolff doet al dagen stof opwaaien, nog voor het in de winkelrekken ligt. Een van de claims: Tony Blair waarschuwde Donald Trump dat hij tijdens de verkiezingscampagne mogelijk werd afgeluisterd door de Britse inlichtingendiensten. "Een compleet verzinsel", reageert de gewezen Britse premier.

In het boek schrijft auteur Michael Wolff onder meer over een ontmoeting tussen Blair en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Volgens Wolff had Blair gesuggereerd dat "de Britten het campagneteam van Trump surveilleerden, door het aftappen van telefoonlijnen en andere communicatiekanalen". Mogelijk werd Trump zelf ook afgeluisterd, zou Blair volgens Wolff gezegd hebben.

"Van begin tot eind verzonnen"

Daarnaast zou Blair ook naar een job als adviseur over het Midden-Oosten gehengeld hebben, aldus Wolff.

"Dit verhaal is volledig verzonnen, letterlijk van begin tot eind", reageerde Blair gisteren op de zender BBC Radio 4. "Ik heb nooit dergelijke conversatie gehad in het Witte Huis, niet met Jared Kushner en ook niet met iemand anders."

Blair gaf wel toe dat hij Kushner ontmoet heeft, maar niet dat hij afluisterpraktijken besproken heeft of gelobbyd heeft voor een job. "Natuurlijk heb ik hem ontmoet, en hebben we het over het vredesproces in het Midden-Oosten gehad", aldus Blair. "Maar ik hengelde niet naar een job, ik heb er geen aangeboden gekregen en ik wil er ook geen."