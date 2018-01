"Clinton weigerde van seksuele intimidatie beschuldigde adviseur te ontslaan"

26 januari 2018

18u44

Bron: ANP

Hillary Clinton zou in 2008 hebben geweigerd een adviseur te ontslaan die onder vuur lag vanwege vermeende seksuele intimidatie. The New York Times bericht op basis van gesprekken met meerdere bronnen dat de Democrate daarmee een aanbeveling van haar campagneleider in de wind sloeg.