"Casinomagnaat Steve Wynn dwong personeel tot seks" Joeri Vlemings

26 januari 2018

22u16

Bron: Wall Street Journal, The Guardian 0 Miljardair en casinomogol Steve Wynn (76) wordt ervan beschuldigd een seksuele pervert te zijn die personeel onderaan de ladder tot seks dwong. Dat bericht de Wall Street Journal. Wynn zou ook opzettelijk korte shorts zonder onderbroek op het werk dragen om zijn trots te showen. "Iedereen stond stijf van de angst", klinkt het.

De seksschandalen hebben nu ook Sin City bereikt. Dat schrijft de Wall Street Journal. Een manicure die in Wynn Las Vegas werkt, zegt dat ze in 2005 - niet lang nadat het enorme casino op de Strip werd neergepoot - zei dat Wynn seks eiste met haar tijdens een privémeeting in zijn kantoor. De vrouw weigerde aanvankelijk, maar Wynn bracht haar uiteindelijk toch zover, volgens de Wall Street Journal. Ze diende daarna klacht in bij de personeelsdienst en Wynn zou haar 7,5 miljoen dollar betaald hebben om de zaak in der minne te regelen.

De krant, die met meer dan 150 ex-werknemers sprak, schrijft dat het personeel zich in de badkamer van de spa's in het hotel verstopte om aan zijn seksuele advances te ontsnappen. "Iedereen was verstijfd van angst", getuigt Jorgen Nielsen, voormalig artistiek directeur van het salon in het Wynn Las Vegas hotel. Nielsen ging hogerop, maar "er was niemand die ons hulp aanbood". Werkneemsters verzonnen afspraken voor elkaar om hem te ontwijken.

Een masseuse moest hem jaren geleden maandenlang 'happy endings' geven. Wynn droeg haar meermaals per week op hem te masturberen en de vrouw durfde niet weigeren. Na een paar maanden eiste hij orale seks. Daar wou ze toch niet op ingaan. Toen ze hem ook zei dat ze zich ongemakkelijk voelde bij zijn seksuele eisen, kwam hij niet meer.

Wynn zou iemand van zijn personeel ook gewoon gevraagd hebben: ""Wanneer kom je nu naar mijn kantoor om mij te neuken?" De vrouw wees hem af en vervolgens krabde Wynn aan zijn genitaliën die hij uit zijn short liet hangen. Hij nam haar beet en vroeg een kus.

De seksuele intimidatie van Wynn zou tientallen jaren geduurd hebben, volgens de krant. Begin jaren 1990 was er een proces waarin een hoge pief van het casino Golden Nugget getuigde dat "hij constant klachten kreeg van verscheidene departementshoofden over Wynns chronische seksuele intimidatie van vrouwelijk personeel". De man moest zijn baas ook voorzien van de thuisnummers van serveuses.

De 76-jarige Steve Wynn ontkent alle beschuldingen en heeft het over een lastercampagne van zijn ex-vrouw, Elaine Wynn. "Het idee dat ik ooit een vrouw zou belaagd hebben, is potsierlijk", zei hij.

Naast de Wynn en de Golden Nugget bouwde hij ook de Bellagio en Mirage Resorts in Las Vegas. Zijn vermogen wordt geschat op 3,7 miljard dollar. Steve Wynn is ook sponsor van het Republican National Committee. De aandelen van Wynn Resorts tuimelden alvast 9 procent naar beneden.