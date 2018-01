"Broertje van Adbelhamid Abaaoud gesneuveld in Syrië" kv

24 januari 2018

22u27

Bron: RTL.fr, L'Express 5 Younes Abaaoud, de jongere broer van Abdelhamid Abaaoud - de Belgische terrorist die beschouwd werd als het brein achter de aanslagen van Parijs - is omgekomen in Syrië. Dat kwam aan het licht tijdens het proces tegen Jawad Bendaoud, de man die onderdak bood aan de daders van de aanslag van 13 november 2015 in de Parijse voorstad Saint-Denis.

De voorzitter van het hof deelde het overlijden van Younes Abaaoud vanmorgen mee tijdens de uiteenzetting van de feiten bij de aanvang van het proces tegen Jawad Bendaoud.

Younes Abaaoud sloot zich al op dertienjarige leeftijd aan bij Islamitische Staat. Hij werd in 2014 opgewacht door zijn broer Abdelhamid aan zijn school in Elsene en meegenomen naar Syrië, waar hij werd opgenomen in de terreurorganisatie.

Hoewel er in het verleden al meermaals geruchten de kop opstaken dat Younes Abaaoud om het leven was gekomen, werd zijn dood nooit eerder officieel bevestigd. Hoe Abaaoud om het leven kwam, werd niet meegedeeld, noch de datum of de precieze plek. De tiener zou nu net zeventien jaar zijn.