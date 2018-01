"Britten hebben akkoord met EU voor brexit-overgangsfase naar voorbeeld Noorwegen": europarlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) lekt plan LB

23 januari 2018

17u33

Bron: Independent 0 De Britten hebben al een "principieel akkoord" om bij hun scheiding van de Europese Unie een overgangsfase naar Noors voorbeeld in acht te nemen. In die periode zou het Verenigd Koninkrijk alle Europese regels aanvaarden, zonder wetgevende macht. Dat verklaarde Ecolo-Europarlementslid Philippe Lamberts, "sleutelfiguur" binnen de brexit-sturingsgroep van het Europees Parlement, aan de Britse krant The Independent. De Britse onderhandelaars hebben volgens Lamberts geen bezwaren hebben geuit tegen dergelijk overgangsscenario.

Daarbij hoort dan het aanvaarden van de Europese regelgeving inzake vrij verkeer van personen, goederen en diensten en het Verenigd Koninkrijk zou tijdens die overgangsperiode onder de jurisdictie van het Europese Hof blijven vallen.

Tories not amused

Dit zou erop wijzen dat de ploeg van Britse premier Theresa May het overgangsvoorstel van Brussel heeft aanvaard, iets wat de conservatieven in het Britse parlement niet zal zinnen. Zij menen dat Groot-Brittannië op die manier twee jaar na de brexit een "vazalstaat" van de EU blijft.

Uit een rondvraag onder Tory-parlementsleden gisteren bleek dat driekwart van hen gekant is tegen een overgang waarbij het vrije verkeer van EU-burgers aangehouden wordt.

Een bron binnen de Britse overheid verklaarde aan The Independent dat premier May weliswaar de wens heeft een overgang of "implementatieperiode onder de huidige voorwaarden" te bereiken, maar dat nog niet beslist is hoe dat zal worden uitgewerkt.

Nog zeker tot eind 2020 EU-lid

De Brusselse europarlementair en fractieleider van de Europese Groene Partij Philippe Lamberts (Ecolo) heeft echter verklaard dat de Britten akkoord zijn met voorstellen die inhouden dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit in maart 2019 nog zeker tot december 2020 "behalve in naam" lid zal blijven van de Europese Unie. Tijdens die periode zullen de Britten onbeperkte toegang hebben tot de eenheidsmarkt, regels inzake vrij verkeer en de douane-unie respecteren en de bevelschriften van het Europese Hof naleven.

Zoals Noorwegen

De Britten zouden in die periode ook bijdragen aan het EU-budget, maar zullen geen stemrecht hebben noch een zetel in de Europese Raad. Die situatie is vergelijkbaar met de huidige relatie die Noorwegen met de Europese Unie heeft.

Lamberts stelde voorts dat al discussies hebben plaatsgevonden over dergelijk overgangsakkoord en dat hij daarbij op geen enkel ogenblik tegenkanting heeft gemerkt van de Britse regeringsvertegenwoordigers.

"Tijdens de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk behalve in naam lid blijven, maar zal het niet langer aan de tafels zitten waar de beslissingen worden genomen, het Europees Parlement en de Europese Raad", vat Lamberts het samen. "Het moet een akkoord worden naar het voorbeeld van Noorwegen, het kan niet anders en daarover is een princiepsakkoord. Ik heb van Britse kant niemand dit horen weerleggen".