"Boekhouder van Auschwitz" dient genadeverzoek in IVI

16u38

Bron: Belga 1 REUTERS De vroegere Duitse SS-er Oskar Gröning die bekendstaat als de "boekhouder van Auschwitz" heeft een genadeverzoek ingediend. Dat meldt de radio-omroep NDR1.

Volgens de zender zou een woordvoerder van het ministerie van Justitie in Hannover het nieuws meegedeeld hebben. Voor de 96-jarige Gröning is een genadeverzoek de enige manier om uit de gevangenis te kunnen blijven. Gröning werd in 2015 tot vier jaar cel veroordeeld wegens "medeplichtigheid" aan de moord op 300.000 Joden.

De gewezen SS'er was beschuldigd van economische steun aan het nazibewind, omdat hij geld van gedeporteerden naar Berlijn stuurde, en van medewerking aan de selectie van nieuwkomers aan de ingang van het vernietigingskamp, om ze ofwel aan het werk te zetten ofwel meteen om het leven te brengen. Gröning zei dat hij enkel diefstal uit de bagage van de gedeporteerden moest verhinderen en niets te maken had met de uitroeiing.

Over zijn genadeverzoek beslist het parket van Lüneburg. Indien Gröning alsnog zijn straf moet uitzitten zal hij dat in Uelzen (Nedersaksen) doen.

Meer over Oskar Gröning