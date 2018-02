"Bloedigste week sinds 2015 in Syrië. Zeker 229 doden, onder wie 58 kinderen, door regeringsaanvallen" HA

09 februari 2018

10u32

Bron: ANP, Reuters 8 Het Syrische gebied Oost-Ghouta heeft de bloedigste week sinds 2015 doorgemaakt. De afgelopen vier dagen vielen zeker 229 doden door aanvallen van regeringstroepen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Dat baseert zich op lokale bronnen.

Door de beschietingen verloren zeker 58 kinderen het leven, zei het hoofd van het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium. Het Syrische regime zou het belegerde rebellengebied ten oosten van Damascus onder meer hebben bestookt met artillerie. Ook zijn luchtaanvallen uitgevoerd.

Internationaal wordt bezorgd gereageerd op het aanhoudende geweld in Syrië. "Burgers zijn de doelwitten. In Idlib en in het oosten van Damascus", zei de Franse minister Florence Parly (Defensie) tegen een radiozender. "We volgen de ontwikkelingen zeer zorgvuldig. De luchtaanvallen moeten stoppen."