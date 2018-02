"Blijf me sturen. Ik ben zo bang": sms-conversatie tussen zusjes toont horror van bloedbad in Florida

16 februari 2018

Bron: CNN

De angst was ontzettend groot toen Nicolas Cruz het vuur opende in de Marjory Stoneman Douglas High School in de Amerikaanse staat Florida. Dat toont ook de sms-conversatie die Hannah Carbocci (17) met haar oudere zus Kaitlin (19) voerde op het moment dat Cruz het bloedbad veroorzaakte.