"Belgische Oxfam-topman was eerder ook betrokken bij seksfeesten in Liberia" Cyril Rosman

13 februari 2018

15u39

Bron: AD.nl 7 De Belgische topmedewerker die bij hulpverlenersorganisatie Oxfam vertrok omdat hij betrokken was bij seksfeestjes op Haïti, blijkt zeven jaar daarvoor al bij een andere hulporganisatie te zijn ontslagen vanwege dezelfde feiten, maar dan in Liberia.

Vorige week onthulden Britse media dat zeven medewerkers van Oxfam in 2011 moesten vertrekken omdat ze betrokken waren bij seksfeestjes met jonge prostituees op Haïti. De hulpverleners waren daar gestationeerd na de verwoestende aardbeving in het land.

Een van de mannen die toen moest vertrekken, was de baas van de Oxfam-missie in Haïti, de Belg Roland van Hauwermeiren. Hij blijkt nu in 2004 ook al betrokken te zijn geweest tijdens een hulpmissie in Liberia, zo meldt de website IRINnews, die is gespecialiseerd in de hulpverleningswereld. Van Hauwermeiren werkte toen voor de Britse organisatie Merlin. Meerdere bronnen melden aan de website dat de Belg en andere mannelijke hulpverleners van die organisatie jonge lokale vrouwen naar hun appartementen lieten komen en betaalden voor seks.

Een vrouwelijke medewerker meldde het bij het hoofdkantoor, waarna de Belg moest vertrekken. Tot haar schrik kon hij niet veel later echter gewoon bij Oxfam aan de slag. "Oh my god, hij doet dit gewoon al 14 jaar lang", zegt de bron tegen IRINnews. De (medische) hulporganisatie Merlin bestaat inmiddels niet meer, maar is opgegaan in Save the Children.