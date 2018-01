"Bannon getuigt dinsdag voor Rusland-commissie Huis van Afgevaardigden" TT

Bron: Reuters, CNN 0 REUTERS Donald Trump en Steve Bannon in betere tijden. De voormalige Witte Huis-strateeg en ondertussen ook ex-topman van Breitbart News Steve Bannon zal komende dinsdag achter gesloten deuren een getuigenis afleggen voor de commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de mogelijke collusie tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland onderzoekt. Dat melden Amerikaanse media.

Bannon zal verschijnen voor het House Intelligence Committee en heeft daarvoor een advocaat onder de arm genomen. Hij zal specifiek over zijn werk tijdens de verkiezingscampagne ondervraagd worden.

Bannon was een van de leden in het team achter de verkiezingscampagne van toen nog Republikeins presidentskandidaat Donald Trump. De Commissie in het Witte Huis onderzoekt of daarbij is samengewerkt met Rusland. Bannon nam deze week ontslag bij de ultraconservatieve website Breitbart News.

Bannon kwam afgelopen week in opspraak na kritische uitlatingen in een omstreden boek over Donald Trump en zijn entourage. Nadat hij eerder al het Witte Huis had verlaten, half augustus, wou hij van buitenuit werken aan de consolidatie van een beweging rond Donald Trump, in het bijzonder via Breitbart, dat hem een krachtige megafoon gaf.

Maar de situatie van de man die een belangrijke bijdrage leverde aan de verkiezing van Trump tot president werd onhoudbaar na de publicatie van het boek 'Fire and fury' van Michael Wolff afgelopen week. Het boek gaat over de campagne van Trump en zijn eerste maand aan de macht. Bannon, die beschouwd wordt als een belangrijke bron van de auteur, zegt in het boek dat de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr., "verraad" pleegde door een Russische advocaat te ontmoeten die compromitterende informatie bood over Hillary Clinton.

Na de publicatie van het boek reageerde Trump zeer heftig. Hij zei dat Bannon "zijn verstand heeft verloren". Bannon excuseerde zich een week later voor zijn uitspraak.