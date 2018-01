"Advocaat betaalde pornoster 130.000 dollar zwijggeld na seksdate met Trump" kv

01u50

Bron: The Hill, The Daily Beast 1 rv Trump met ex-pornoster Stormy Daniels Een advocaat van Donald Trump zou kort voor de Amerikaanse verkiezingen van 2016 een grote som geld betaald hebben aan een voormalige pornoster om haar het zwijgen op te leggen over een seksuele ontmoeting die ze had met Trump. Dat bericht The Wall Street Journal (WSJ) vandaag.

Michael Cohen, destijds advocaat voor de Trump Organization en vandaag de persoonlijke advocaat van de president, zorgde er volgens WSJ voor dat Stephanie Clifford, in de pornowereld gekend als Stormy Daniels, 130.000 dollar kreeg om haar ontmoeting met Donald Trump in een hotelkamer geheim te houden.

Clifford zou aan meerdere bronnen die door The Wall Street Journal werden geïnterviewd hebben verteld dat ze in 2006, een jaar nadat Trump in het huwelijk trad met Melania, een seksuele ontmoeting had met de zakenman in een hotelkamer in Lake Tahoe. Clifford was toen 27.

Ontkenning

“Dit is nu de tweede keer dat jullie van de pot gerukte beschuldigingen jegens mijn cliënt opwerpen,” zei Cohen in een verklaring aan The Wall Street Journal. “Jullie proberen dit nepverhaal al meer dan een jaar in leven te houden: een verhaal dat al sinds minstens 2011 voortdurend ontkend wordt door alle partijen.” Hij vertelde aan de krant dat Trump “nog maar eens met klem ontkent” dat de ontmoeting tussen hem en Stormy Daniels plaatsvond, maar wilde niet ingaan op de betaling van 130.000 dollar.

De advocaat verwijst in zijn verklaring naar de berichtgeving van WSJ in de dagen voorafgaand aan de verkiezingen dat Clifford van plan was om de affaire uit de doeken te doen in het televisieprogramma ‘Good Morning America’. Uiteindelijk zou ze zonder verdere verklaring beslist hebben om toch niet in de ochtendshow te verschijnen.

Cohen stuurde de krant ook een verklaring die werd ondertekend door ‘Stormy Daniels’ waarin de seksuele ontmoeting met Trump met klem ontkend wordt en waarin staat dat de geruchten over de betaling “volledig onjuist” zijn.

Clifford en haar advocaat weigerden een reactie te geven aan de krant.

"Al wat ik ga vertellen is: ik belandde met Donald in zijn hotelkamer. Stel je voor hoe hij me in zijn kamer achterna zat in zijn witte onderbroek."" Stormy Daniels/ Stephanie Clifford volgens collega-pornoactrice Alana Evans

Andere bronnen

The Daily Beast schrijft op zijn website dat het rond die tijd eveneens in gesprek was met Clifford/Daniels om een interview te plannen, nadat drie bronnen, waaronder pornoster Alana Evans, aan de nieuwssite hadden verteld dat Daniels en Trump een affaire hadden. Uiteindelijk besliste Daniels op 3 november, slechts enkele dagen voor de verkiezingen, om niet door te gaan met het interview.

Pornoster Alana Evans had aan The Daily Beast verteld dat Stormy Daniels en Trump elkaar leerden kennen tijdens een golfkampioenschap in Nevada. Daniels en Evans waren er toen samen aanwezig als vertegenwoordigers van het pornofilmbedrijf Wicked Pictures waarvoor ze werkten. Trump poseerde samen met Daniels voor een foto die ze achteraf op haar MySpace-pagina postte. De pornoactrice zou later aan Evans toevertrouwd hebben dat ze op de hotelkamer van de zakenman was beland. "Ze zei me: 'Al wat ik ga vertellen is: ik belandde met Donald in zijn hotelkamer. Stel je voor hoe hij me in zijn kamer achterna zat in zijn witte onderbroek'. Ik zei: 'Oh, dat hoefde ik echt niet te horen!' Toen zei ze dat hij haar een sleutel had aangeboden voor zijn appartementen in Florida en ik zei: 'Wow, ik denk dat je een goede nacht had' en dat was de laatste keer dat we er ooit over spraken," aldus Evans.

Een tweede bron die samenwerkt met Daniels bevestigde het nieuws over de ontmoeting tussen Daniels en Trump aan The Daily Beast op voorwaarde van anonimiteit en ook een derde bron uit de porno-industrie kon het verhaal bevestigen.

Stormy Daniels

Pornosterren en Playboymodel

De betaling aan Clifford zou naar verluidt plaatsgevonden hebben in de periode dat ook de beruchte ‘Access Hollywood’-tape aan het licht kwam, waarin Trump pochte over zijn vrijpostigheid bij vrouwen, die hij “gewoon bij hun poesje greep”.

Daniels’ verhaal zou verschenen zijn in de periode dat pornoster Jessica Drake Trump er eind oktober 2016 van beschuldigde dat hij haar zonder haar instemming had gekust en dat hij haar in 2006 10.000 dollar had aangeboden in ruil voor seks. Op 4 november 2016 kwam The Wall Street Journal met het nieuws dat er documenten aan het licht gekomen waren dat National Enquirer, een roddelblad dat normaal gezien erg pro-Trump is, 150.000 dollar had betaald aan Playboymodel Karen McDougal voor de primeur over haar tien maanden durende affaire met Trump van 2006 tot 2007. Het stuk werd uiteindelijk nooit gepubliceerd.