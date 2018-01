"3.700 arrestaties bij betogingen Iran" KVE

16u29

Bron: Belga 0 AP Bij de protesten in Iran zijn niet, zoals de Iraanse overheid stelt, 1.000 tot 1.800 mensen opgepakt, maar wel 3.700. Dat stelt althans Mahmoed Sadeghi, een hervormingsgezind politicus. Hij baseert zich op een lijst die aan de geheime dienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken zou zijn voorgelegd. Sommigen van de arrestanten worden door de Iraanse regering beschouwd als huurlingen (van vijandige staten als de VS, Israël en Saoedi-Arabië). Hen hangt de doodstraf boven het hoofd.

In een interview met het internetportaal Icana eist Sadeghi dat de families van de betrokkenen onverwijld op de hoogte gebracht moeten worden. Onduidelijk is of de lijst waarnaar de politicus verwijst ook de namen bevat(te) van de ongeveer 200 studenten die inmiddels al zijn vrijgelaten. Er zullen nog andere vrijlatingen volgen, maar niet van de leiders van het protest, aldus de overheid. Die leiders zijn, stelt Teheran, ofwel infiltranten van de verbannen beweging Moedjahedin-i-Chalq (MiK), in Iran (en tot enkele jaren geleden ook in het Westen) beschouwd als een terreurorganisatie, en van nostalgische monarchisten (nostalgie naar het tijdperk van de corrupte sjah).

De Iraanse geestelijke leider ayatollah Ali Chamenei bestempelde het protest als een "strijd van de vijanden van het land tegen Iran, het Iraanse volk en de islam". Het satanische trio - de VS, Israël, Saoedi-Arabië - heeft echter het onderspit gedolven, stelde Chamenei. De ayatollah is er wel van overtuigd dat de "samenzweringen" van die drie landen "ondanks hun nederlaag" zullen worden voortgezet.