"Pure waanzin in het Witte Huis terwijl Trump continu choqueert en tiert" Karen Van Eyken

04 maart 2018

20u58

Bron: The Washington Post 111 In het Witte Huis is het allesbehalve peis en vree. Medewerkers beschrijven een klimaat van angst en onvoorspelbaarheid. Met centraal in het verhaal een oncontroleerbare kopman.

Dit zijn de donkerste dagen in minstens een half jaar, beweren ze, en ze maken zich zorgen over hoe veel erger het nog kan worden alvorens de president - en bij uitbreiding zijn regering - de malaise het hoofd kan bieden en de broodnodige rust weerkeert. Of zoals een functionaris het verwoordt: "De bodem is nog niet bereikt."

De krant 'The Washington Post' kon met 22 medewerkers, adviseurs en vrienden van de president spreken en daaruit blijkt dat Donald Trump steeds meer geïsoleerd raakt en vaak geïrriteerd is. Binnenskamers fulmineert hij over het feit dat wanneer hij naar het televisiescherm kijkt telkens opnieuw een nieuw schandaal wordt uitgebazuind door de nieuwszenders. Hij frustreert hem bovendien dat verdedigers van schoonzoon Jared Kushner in het nieuws amper aan bod komen. En hij vertelt aan vrienden dat hij niet zeker weet wie hij nog kan vertrouwen.

Zijn presidentschap is onorthodox en wordt gekenmerkt door emoties en impulsiviteit. Zijn stemmingswisselingen komen tot uiting in zijn steeds veranderende standpunten over de wapenwet en zijn recent ontketende internationale handelsoorlog die bij weinig Republikeinse leiders op applaus kan rekenen.

Sommige adviseurs van Trump menen dat het niet allemaal kommer en kwel is. Zo was de president tevreden met de berichtgeving over zijn rol in het vuurwapendebat en zijn er geregeld ook plezante momenten die de druk van de ketel nemen.

Toch maken de vrienden van Trump zich in toenemende mate zorgen over zijn welzijn. Ze zijn bekommerd om zijn grote obsessie met betrekking tot de commentaren van de nieuwszenders op zijn handel en wandel. Ze vrezen dat dit een grote tol zal eisen van de 71-jarige president. "Het is pure waanzin", claimde een verbitterde medestander.

Volgens gepensioneerd viersterrengeneraal Barry McCaffrey moet het volk - en het Congres in het bijzonder - gealarmeerd zijn. "Ik denk dat de president niet langer emotioneel stabiel is en dit zal niet goed aflopen", meent McCaffrey. "Hoe meer druk er op hem komt te liggen, hoe meer geïsoleerd hij zal geraken en ik denk dat zijn vermogen om schade aan te richten, zal toenemen."