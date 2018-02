"Puigdemont zou 'symbolische' minister-president kunnen worden" Crisis Catalonië kv

01 februari 2018

19u30

Bron: Belga 0 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zou de "symbolische" leider kunnen blijven van Catalonië, in combinatie met een uitvoerende minister-president. Dat heeft de voormalige nummer twee van de regering-Puigdemont, Oriol Junqueras, verklaard aan de nieuwswebsite Diario16.

"We zouden een legitiem, maar symbolisch leiderschap kunnen combineren met een uitvoerend," aldus Junqueras op de vraag of het mogelijk is om vanuit ballingschap een regering te leiden. "De vraag is of een verkozen parlementslid beëdigd kan worden. Dat is een elementair democratisch beginsel, wat niet betekent dat de omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat een effectief leiderschap wordt bemoeilijkt," klinkt het nog.

Puigdemont, die in ons land verblijft om te ontsnappen aan een gevangenisstraf in zijn eigen land, zou graag vanop een afstand de eed afleggen als minister-president. Het Grondwettelijk Hof verzet zich daar echter tegen. Van zodra Puigdemont voet aan land zet in Spanje, wordt hij opgepakt. "De gevangenis brengt veel beperkingen met zich mee, maar zou uiteindelijk hetzelfde effect hebben" als regeren vanuit het buitenland, aldus Junqueras nog.

Junqueras, die zelf in Spanje in de gevangenis zat vanwege zijn aandeel in de onafhankelijksverklaring van Catalonië, en zijn links-republikeinse Esquerra Republicana de Catalunya steunen Puigdemont nog als kandidaat-minister-president, maar willen ook dat er een operationele regering komt in Catalonië.

In het geval van een "symbolisch" leiderschap, zou Puigdemont in België kunnen blijven, terwijl de "uitvoerende" minister-president in Barcelona zit bij het parlement.

Catalonië zit in een politieke impasse sinds de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië op 27 oktober. De Spaanse regering reageerde daarop meteen door de regio onder voogdij te plaatsen, de regionale regering af te zetten en het Catalaanse parlement te ontbinden, om zo voor eind december nieuwe verkiezingen te kunnen uitroepen. Die werden gewonnen door de separatisten, die beslisten om Carles Puigdemont opnieuw voor te dragen als premier.