"Puigdemont wil asiel aanvragen in België" 19u30

Bron: vtmnieuws.be 0

De afgezette minister-president Carles Puigdemont zou op dit moment in Brussel zijn, of op weg zijn naar Brussel. Dat zeggen verschillende Spaanse kranten en bevestigt een regeringsbron. Volgens de Spaanse krant El Periódico wil hij asiel aanvragen in ons land. Eerder vandaag heeft de openbare aanklager in Spanje Puigdemont aangeklaagd voor rebellie, opruiing en fraude.