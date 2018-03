"Puigdemont opgepakt via geolocatie op gsm medestander" "Puigdemont ontdekte twee maanden geleden al tracker onder zijn auto" TT

27 maart 2018

20u56

Bron: La Vanguardia, El Pais 6 Hoe zijn de Spaanse autoriteiten de Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont op het spoor gekomen in Duitsland? Die vraag is nog altijd niet volledig beantwoord, al is wel al duidelijk dat de Spaanse nationale inlichtingendiensten een grote rol heeft gespeeld. Spaanse media melden dat die achter Puigdemonts locatie kwamen via de geolocalisatie van de smartphone van een van zijn medestanders, die bij hem in de auto zat.

De Catalaanse krant La Vanguardia schrijft ook dat Puigdemont twee maanden geleden al een keer een tracker onder zijn auto vond, waarmee zijn bewegingen gevolgd konden worden.

Volgens de krant werd de tracker ontdekt bij de dagelijkse controleronde door een sergeant van de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie, die Puigdemont vergezelt bij zijn vrijwillig ballingschap in België. De man zou elke ochtend zowel Puigdemonts woning in Waterloo als zijn auto gecontroleerd hebben. Puigdemont zou het toestel meteen hebben aangegeven bij de Belgische politie en het gerecht. De kolonel in kwestie is ondertussen terug in Spanje en er loopt een onderzoek tegen hem, officieel is hij op medisch verlof.

Renault Espace

Ondanks de ontdekking besliste Puigdemont afgelopen weekend om dezelfde auto, een Renault Espace met Belgische nummerplaat, te gebruiken om via de kortste route terug te keren naar ons land. Twee andere agenten van de Mossos zouden vrijdagmorgen met de auto vertrokken zijn in Waterloo en zouden Puigdemont hebben opgepikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm, waar hij vanuit Helsinki was aangekomen met de ferry.

Van daaruit is het gezelschap - bij Puigdemont waren nog twee vrienden - dan teruggekeerd om via Denemarken naar Duitsland te rijden. Maar al bij de eerste stop in dat land werd het gezelschap aangesproken door de Duitse politie.

Volgens La Vanguardia gebruikten de Spaanse inlichtingendiensten zondag geen tracker. De auto waarin Puigdemont zat werd door de Catalaanse agenten ondersteboven gehaald, maar er werd niets gevonden.

"Gemonitord"

Andere Spaanse media schrijven dat tot twaalf agenten van het CNI, het Centro Nacional de Intelligencia, en van de Policia Nacional, Puigdemont en zijn gezelschap de hele reis naar Finland en terug gevolgd hebben. Daarbij zouden ze wel het gsm-signaal van een van de vier passagiers de hele tijd hebben kunnen volgen. Officieel heet het enkel dat Puigdemont werd "gemonitord".

Ook tegen de twee agenten die als chauffeur fungeerden, is in Spanje een onderzoek geopend omdat ze mogelijk informatie hebben achtergehouden en een persoon hebben helpen vluchten tegen wie een Europees aanhoudingsbevel liep. Ze namen na Puigdemonts vlucht verlof uit hun dienst en kwamen zonder medeweten van hun oversten naar België om de afgezette minister-president te beschermen.