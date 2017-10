"Puigdemont die asiel aanvraagt in België? Niet onrealistisch" SVM

Bron: VTM Nieuws 1 Photo News Theo Francken. Zal de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont asiel aanvragen in ons land, als de grond hem te heet onder de voeten wordt? Die geruchten doen alvast de ronde in Spanje. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bevestigt aan VTM Nieuws dat die piste niet onrealistisch is. België is immers een van de weinige landen in Europa waar dat kan.

Als Spanje Puigdemont wil vervolgen, zou België dus stokken in de wielen kunnen steken. "De Spanjaarden dienen in dat geval via de burgerlijke rechtbank een uitleveringsverzoek in. Dan is het aan de rechter om te beslissen. Daarnaast loopt dan de asielprocedure. Als Puigdemont beschouwd wordt als een politiek vluchteling zal het niet zo eenvoudig zijn om hem aan Spanje uit te leveren. Het Europese recht primeert immers."

REUTERS Carles Puigdemont.

"Kijk naar de gevangenisstraf die hem vanuit Madrid boven het hoofd hangt. De vraag is of zo iemand dan nog kans heeft op een eerlijk proces. Als het antwoord nee is, komen we in een moeilijke diplomatieke situatie met de Spaanse overheid. Maar het is niet aan mij om een welkomstcomité op poten te zetten, dat zou er wel wat over zijn."