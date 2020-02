‘Propaganda’ met hoogzwangere verpleegster in Wuhan ontlokt storm van protest YV

21 februari 2020

16u26

Bron: BBC 0 Een video van de Chinese staatszender CCTV uit Wuhan, het epicentrum van de corona-uitbraak, over een zwangere verpleegster heeft voor ophef gezorgd in China. Met de video wilde de zender de vrouw tonen als heldin, maar critici zijn net bezorgd voor de vrouw.

Na het zien van de beelden van Zhao Yu, een negen maand zwangere verpleegster, grepen mensen massaal naar sociale media om het ziekenhuis te bekritiseren. Ze vinden het niet juist dat het ziekenhuis een hoogzwangere vrouw laat werken in een besmettelijke omgeving. Sommigen noemden het zelfs propaganda van de overheid.

De vrouw is aan het werk in een militair ziekenhuis in Wuhan. In de video is de hoogzwangere Zhao Yu te zien in een wit pak, terwijl ze patiënten aan het verzorgen is. Een patiënt raadt haar zelfs aan om naar huis te gaan, omdat het te gevaarlijk is om te werken. In de video zegt Zhao Yu dat haar familie ook wil dat ze thuis blijft, maar dat ze zelf wil meehelpen om het virus te bestrijden.

Het is niet de eerste video die opdook op Chinese media die mensen verontrust. Een andere video die op staatsmedia verscheen, liet verpleegsters zien waarvan hun hoofden werden kaalgeschoren zodat het makkelijker was om beschermkledij te dragen.