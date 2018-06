'Project Halal': hoe terroristen van AFO zoveel mogelijk slachtoffers wilden maken onder moslims HR

29 juni 2018

17u56

Bron: TF1/LCI 3 De tien leden van de rechts-radicale terreurgroep AFO die in Frankrijk zijn opgepakt, hielden geheime bijeenkomsten waarin ze plannen maakten om zoveel mogelijk slachtoffers te maken onder moslims. Een van die plannen kreeg de codenaam 'Project Halal'.

Hoewel de leden van de groep l'Action des Forces Opérationnelles (AFO) niet echt spraakzaam waren tijdens hun verhoor, heeft de politie toch een deel van hun plannen blootgelegd. Door zoveel mogelijk slachtoffers te maken onder moslims, wilden ze wraak nemen voor de aanslagen die IS pleegde. Frankrijk werd de jongste jaren hard getroffen door moslimterreur, onder meer in het kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo en de concertzaal Bataclan. Maar de inlichtingendiensten hielden de groepering al enige tijd in de gaten. Aanleiding voor de invallen waren onderschepte gesprekken waarin leden van AFO overlegden over het aanschaffen van wapens en het maken van explosieven.

Vleesschotels

Maar tijdens de huiszoekingen werden ook documenten gevonden over 'project halal'. Daarmee wilden ze halal voeding in supermarkten vergiftigen. Dat was volgens hen de meest effectieve manier om slachtoffers te maken. De groep dacht na over hoe ze discreet toegang konden krijgen tot halal-voeding in supermarkten. Hoe ze gif konden toevoegen aan vleesschotels, en hoe ze erin zouden slagen de producten er zo te laten uitzien, dat het leek alsof er niets mee gebeurd was. Hoe het concreet zou uitgevoerd worden, lag nog niet vast. Volgens TF1 hebben enkele van de opgepakte AFO-leden aan de speurders verteld over het project. Tijdens die geheime vergaderingen zou ook al een gif genoemd zijn. Het ging om iets dat vaak gebruikt wordt om ratten te vergiftigen. De naam van een supermarkt in de regio van Parijs werd genoemd als mogelijk doelwit. Maar tegelijk verdeelde 'Project Halal' de groep.

Explosieven

Andere leden van de groep zagen er immers meer zich te concentreren op het elimineren van 100 tot 200 radicale imams. Tijdens de huiszoekingen werd dan ook een groot aantal vuurwapens, granaten en explosieven in beslag genomen. De verdachten, tussen 32 en 69 jaar oud, slaagden er niet in hun plannen af te ronden. Vorige week werden tien mensen van over heel Frankrijk opgepakt. Vier van hen zitten in de gevangenis. Ze worden verdacht van terrorisme.