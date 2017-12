"Profiteer van hun beschonken toestand om toe te slaan": IS in eerste video van Somalische strijders LB

11u05

Bron: AP 8 Lulla - Fotolia Een groep die extremistische organisaties in de gaten houdt, stelt dat Islamitische Staat de eerste video heeft gepost van IS-strijders in Somalië. Daarin roept de terreurorganisatie haar aanhangers op "te profiteren van de dronkenschap van mensen tijdens de feestdagen om toe te slaan".

De video die gisteren werd gepost roept aanhangers op ongelovigen "op te jagen" en aanslagen te plegen op kerken en markten. Volgens de SITE groep stelt wordt specifiek opgeroepen tijdens de feestdagen toe te slaan, en daarbij voordeel te halen bij de "dronkenschap" van mensen.

De VS hebben vorige maand hun eerste drone-aanvallen uitgevoerd op IS-strijders in Somalië. In het land in de Hoorn van Afrika groeit de groep jihadisten aan. Het gaat vaak om overlopers van al-Shabaab, de terreurgroep die banden heeft met al-Qaida. Volgens experts zal hun aantal nog toenemen nu IS-strijders Syrië en Irak ontvluchten.