“Productie ligt niet stil, er zijn zeker nog genoeg medicijnen” SVM

03 maart 2020

14u15

Bron: Belga 0 Er is momenteel geen reden tot ongerustheid over een tekort aan medicijnen. Dat zegt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Er zijn vandaag vijf nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus bevestigd in ons land. Dat brengt het totaal op dertien, één persoon is intussen genezen.

De APB heeft de voorbije dagen contact gehad met vertegenwoordigers van de bevoegde overheidsinstanties en de farmaceutische industrie. "Er is een begrijpelijke bezorgdheid bij de bevolking, maar er zijn momenteel geen bijkomende problemen rond beschikbare geneesmiddelen en actieve grondstoffen", zegt woordvoerder Lieven Zwaenepoel.

Werkgroep

De productie in belangrijke landen zoals China, India en de Verenigde Staten en ook in Europa ligt niet stil. "Er worden nog volop medicijnen en actieve grondstoffen geproduceerd", benadrukt Zwaenepoel.

Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bestaat al lang een werkgroep die alle mogelijke onbeschikbaarheden opvolgt. "Als er toch een probleem zou opduiken, grijpt die werkgroep altijd zo snel mogelijk in", aldus Zwaenepoel.

“Antwoorden stellen ons gerust”

Tot op heden hebben de vergunningshouders bij het FAGG geen melding gemaakt van een geneesmiddel dat onbeschikbaar is door COVID-19. "Onze experten contacteerden alle farmaceutische bedrijven om na te gaan of er op dit moment een impact is van COVID-19. Zijn er tekorten te verwachten en welke preventieve maatregelen dienen genomen te worden? De antwoorden stellen ons gerust”, aldus Ann Eeckhout.

Het FAGG volgt de situatie van nabij op in samenwerking met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de andere Europese instanties die bevoegd zijn voor geneesmiddelen.