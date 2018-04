"Prins Charles verkozen tot hoofd Brits Gemenebest" TT

20 april 2018

14u03

Bron: ANP, Reuters 3 De Britse prins Charles volgt zijn moeder Elizabeth op als hoofd van het Gemenebest. Dat heeft het Gemenebest besloten, meldt de zender Sky op gezag van ingewijden. Het is niet duidelijk of hij de rol meteen overneemt, of pas na Elizabeths overlijden.

Hoewel Elizabeth de functie overnam van haar vader, George IV, is die niet erfelijk. Het is dus geen automatisme dat prins Charles het Gemenebest gaat leiden.

De regeringsleiders van de 53 lidstaten zijn vandaag bijeen in Windsor Castle voor een informele sessie zonder agenda. Beslissingen worden binnen het Gemenebest bij consensus genomen.

Elizabeth is al sinds 1952 hoofd van het Gemenebest of de 'Commonwealth' die in 1949 werd opgericht. Het gebied is een erfenis van het oude Britse Rijk. Ze vormen een los verbond van landen waar 2,4 miljard mensen wonen. Het is geen erg praktisch ingestelde statenbond, maar meer een soort vriendenclub van landen die gezamenlijk goede voornemens zeggen na te streven. Sommige voorstanders van de brexit zien in het Gemenebest kansen voor nauwere handelsbetrekkingen.

Charles is kroonprins in zestien van de lidstaten, die vooral voormalige gebiedsdelen van Groot-Brittannië zijn. De Queen zijn tijdens haar openingstoespraak gisteren dat ze hoopte dat haar zoon straks haar rol als leider van het Gemenebest overneemt.