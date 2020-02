Gesponsorde inhoud

“Presidentskandidaat Bloomberg werd afgemaakt zoals je zelden ziet op dit niveau”

Democratisch presidentskandidaat Michael Bloomberg krijgt het zwaar te verduren tijdens zijn allereerste debat

Guy Van Vlierden

20 februari 2020

17u26

Michael Bloomberg is een even grote seksist als Donald “Grab them by the pussy” Trump. Dat was de giftigste kritiek die de New Yorkse oud-burgemeester kreeg te slikken op zijn allereerste presidentsdebat. Bloomberg werd daar afgemaakt “zoals je zelden ziet op dit niveau”, aldus CNN. Terecht?