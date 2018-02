"President Assad zet napalm in tegen zijn eigen volk" Reddingswerkers stellen dat verboden brandbommen voor "hel op aarde" zorgen in Oost-Gouta LB

23 februari 2018

13u49

Bron: White Helmets, Daily Mail 2 Reddingswerkers van de White Helmets stellen dat het Syrische regeringsleger van Bashar al-Assad napalm gebruikt om de door rebellen gecontroleerde regio Oost-Ghouta plat te branden. De vrijwilligers die in rebellengebieden werkzaam zijn, hebben beelden genomen van raketten die volgens hen geladen zijn met ontvlambare vloeistof en op residentiële wijken van de stad Hamouria werden gedropt. In 1980 verklaarden de Verenigde Naties het gebruik van brandbommen tegen burgers tot een oorlogsmisdaad.

De Veiligheidsraad van de VN stemt vandaag over een staakt-het-vuren dat het mogelijk moet maken om humanitaire hulp naar het belegerde gebied te brengen en medische evacuaties uit te voeren.

Zeker 400 burgerdoden

President Assad heeft een brutale luchtaanval gelanceerd op de rebellenenclave in de buurt van hoofdstad Damascus. De voorbije vijf dagen vielen daarbij al zeker 400 burgerdoden.

In een tweet verklaart de pro-rebellengroepering White Helmets, de vrijwilligersorganisatie die burgers uit belegerde gebieden evacueert en medische zorgen toedient, dat hun video raketten "geladen met verboden napalm" toont die op woongebieden worden gedropt. De video is grotendeels donker, op brandend materiaal dat uit de lucht lijkt te vallen na. (zie in de tweet hieronder)

The moment of the fall of one of the missiles loaded with prohbited #Napalm burning incinerator on the residential neighborhoods in the city of #Hamouriyah in #EastGhouta.#SaveGhouta #Syria Feb 23 pic.twitter.com/TsC8tx9Z2k The White Helmets(@ SyriaCivilDef) link

Het gebruik van napalm is volgens de Conventie over Conventionele Wapens van de VN verboden in burgergebieden.

Niet de eerste keer

In 2015 werd al gesteld dat het Syrische regime napalm inzette tegen de belegerde stad Darayya. In 2013 liepen zowel kinderen als volwassenen vreselijke brandwonden op toen een op napalm op hun lichamen bleef kleven nadat een bom op de speelplaats van een school in de buurt van Damascus was gedropt.

Daarnaast wordt Assad er ook van beschuldigd zenuwgas te hebben gebruikt tegen zijn bevolking.

Gisteren vielen weer tientallen doden bij nieuwe luchtaanvallen op Oost-Ghouta, waardoor het aantal burgerslachtoffers van de vijfdaagse regeringsaanval op meer dan 400 komt. De steeds luider klinkende oproep voor een humanitaire wapenstilstand in één van de bloedigste episodes van de nu al zeven jaar aanslepende oorlog kon niet verhinderen dat er nog eens 46 doden vielen als het gevolg van luchtaanvallen en raketvuur.

Rusland: "Geen akkoord over staakt-het-vuren"

Rusland, dat het regime van Assad steunt, stelt dat er binnen de Veiligheidsraad van de VN geen akkoord is over een voorgesteld staakt-het-vuren van 30 dagen. De Russen dienden amendementen in voor een ontwerpresolutie die hulpverlening aan en de evacuatie van burgers uit Oost-Ghouta zou mogelijk maken. (lees verder onder de foto)

Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen verklaart dat 13 van de klinieken die de organisatie steunt in Oost-Ghouta de voorbije drie dagen vernield zijn. Daardoor wordt het voor hun medewerkers bijna onmogelijk de honderden gewonden te redden die ze dagelijks te zien krijgen.

"Na vijf dagen van luchtaanvallen en artillerievuur van het regime en haar Russische bondgenoot zijn 403 burgers gedood, waaronder 95 kinderen", zo stelt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten.

VS: "Rusland draagt verantwoordelijkheid"

Rusland ontkent betrokken te zijn bij de aanval op Oost-Ghouta, maar de Syrische pro-regeringskrant Al-Watan meldde gisteren dat Russische gevechtsvliegtuigen en adviseurs aan de strijd deelnemen. De VS verklaarden gisteren dat Rusland "een unieke verantwoordelijkheid" voor de burgerdoden draagt.

"Zonder de steun van Rusland aan Syrië zouden er geen burgerdoden vallen", stelde woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Heather Nauert.

Het Syrische leger en haar bondgenoten troepen samen rond de enclave, waar naar schatting 400.000 mensen wonen, met het oog op een grondoffensief om jihadistengroepen te verdrijven.

Volgens Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov hebben jihadistengroepen in Oost-Ghouta een evacuatiedeal van de hand gewezen. "Enkele dagen geleden hebben onze troepen de strijders voorgesteld zich vredig terug te trekken uit Oost-Ghouta, zoals de evacuatie van strijders en hun gezinnen in Oost-Aleppo werd georganiseerd", stelde Lavrov.

"200 nieuwe wapens getest"

Het hoofd van het defensiecomité van het Russische parlement verklaarde gisteren dat meer dan 200 nieuwe types wapens worden getest in het kader van de steun die Rusland biedt aan het regime van Bashar al-Assad. "Het is geen toeval dat ze uit alle hoeken van de wereld komen om onze wapens te kopen, ook landen die geen bondgenoten zijn", zo sloeg hij zich op de borst.

In zeven jaar tijd vielen tijdens de oorlog in Syrië naar schatting 350.000 doden.

Napalm in Japan, Vietnam, Korea,...

Napalm is benzine waaraan een verdikkingsmiddel is toegevoegd, zodat het beter blijft kleven als de spetters ergens tegenaan vliegen. Zo verloopt de verbranding van de benzine ook trager. Napalm werd in 1942 ontwikkeld en wordt voornamelijk gebruikt in brandbommen. Het is gevreesd door de ernstige brandwonden die het veroorzaakt.

Napalm werd voor het eerst op grote schaal ingezet door het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1945 werden Japanse steden, waaronder Tokio, met napalm gebombardeerd. Tijdens de laatste fase van de Koreaoorlog bestookten de Amerikanen het hele grondgebied van Noord-Korea met napalmbommen, met vermoedelijk enkele honderdduizenden doden als resultaat. Ook in de Vietnamoorlog maakten de Amerikanen veelvuldig gebruik van napalm. Dit leidde tot verzet onder delen van de Amerikaanse bevolking.

Tijdens de Eerste Golfoorlog werd geen gebruik gemaakt van napalm, maar van Mark 77-brandbommen, die een met napalm vergelijkbaar effect hebben.

Naast de VS maakten ook landen zoals Frankrijk (in Algerije), Israël (in de Zesdaagse oorlog) en het Verenigd Koninkrijk (in Kenia) gebruik van napalm.

Most of the victims by the nonstop artillery and missiles bombardment in #Ghouta are children. A #WhiteHelmet from @SCDrifdimashq tries to distract an injured little girl from the horrible tragedy and pain she’s experienced in #Douma in #EastGhouta pic.twitter.com/vtRC2YNPkP The White Helmets(@ SyriaCivilDef) link