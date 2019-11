“Premier Malta biedt zijn ontslag aan” TT

29 november 2019

14u53

Bron: ANP, Reuters 0 Joseph Muscat heeft tegen vertrouwelingen gezegd dat hij snel zal opstappen als premier van Malta. Dat meldt de Times of Malta. Zijn besluit is een gevolg van de politieke crisis die is ontstaan door het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.

De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot zijn betrokken, maar is gisteren vrijgelaten door de politie.

De politie verdenkt daarentegen de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech van betrokkenheid bij de dood van Galizia. Hij werd vandaag op borgtocht vrijgelaten, maar blijft onder politietoezicht staan. Fenech, die Schembri van de moord beschuldigt, vroeg gisteren immuniteit in ruil voor informatie over wat hij over de zaak weet, maar Muscat weigert dat. De bevolking van Malta reageert ondertussen woedend door het schandaal dat de hele regering treft. Verschillende ministers gaven al hun ontslag omdat ze in de kwestie genoemd worden.

Galizia werd om het leven gebracht door een autobom, mogelijk omdat ze schreef over corruptie op het eiland.