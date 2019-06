“Portugese politie sluit net rond belangrijkste verdachte in zaak-Maddie McCann” jv

22 juni 2019

10u48

Bron: The Mirror 0 De Portugese politie zit dichter bij de oplossing van de zaak-Maddie McCann. Dat beweert de Britse tabloid The Mirror. De vermeende doorbraak zou er komen na een tip van de Britse collega’s over een “vreemde” man die in 2007 in de Algarve was. De kleine Madeleine McCann verdween daar in dat jaar op 3 mei, toen het gezin op vakantie was in Praia da Luz.

Het onderzoek naar Maddie McCann is na meer dan twaalf jaar nog altijd lopende. Het meisje is inmiddels zestien, als ze nog leeft. Haar ouders, Kate en Gerry McCann, hebben de zoektocht nooit opgegeven. Ook zij werden even verdacht maar werden onschuldig bevonden.

Volgens de Portugese krant Correio da Manha onderzoekt de politie nu een “spoor naar een nieuwe verdachte”. De speurders beweren dat ze “dichter komen bij de wetenschap wat er met Madeleine is gebeurd”. Die claim volgt op een ontmoeting tussen Scotland Yard en de Portugese gerechtelijke politie in Porto over de zaak.

13,4 miljoen

Een bron zei, volgens The Mirror: “Het is allemaal heel erg geheim, maar dat is het altijd in de zaak van Madeleine. Alleen de politie kent de verdachte.” Scotland Yard gaf de naam van de verdachte door aan de collega’s in Portugal en hadden er voor het eerst ook een persoonlijk gesprek over. Het is niet duidelijk of ze ook weten waar de verdachte zich op dit moment ophoudt.

Onlangs werd beslist dat het onderzoek naar Maddie McCann nog een jaar langer zal worden gefinancierd. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 13,4 miljoen euro.