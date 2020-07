“Portugal zette hoofdverdachte in zaak-Maddie twee keer het land uit vanwege kindermisbruik” SVM

04 juli 2020

17u25

Christian Brückner, de hoofdverdachte in de zaak Madeleine McCann, is volgens Britse media tot twee maal toe Portugal uitgezet vanwege kindermisbruik. Hoewel de Duitser in die tijd regelmatig in de Algarve verbleef, werd hij nooit in verband gebracht met de vermissing van de Britse peuter. Madeleine was drie jaar oud toen ze tijdens een familievakantie in Praia da Luz uit het appartement van haar ouders verdween.

Brückner werd een eerste keer naar Duitsland teruggestuurd in 1999. Hij was toen veroordeeld tot twee jaar cel voor het misbruik van een minderjarige. De Portugese politie had hem echter pas na vier jaar bij de kraag weten te vatten.

In 2006 -een jaar voor de verdwijning van Maddie- gaf Brückner voor een rechter letterlijk toe dat hij slachtoffers verkracht had. Toch kwam zijn naam niet op de lijst van zedendelinquenten terecht.

In 2017 liep Brückner opnieuw tegen de lamp. Deze keer moest hij een celstraf van vijftien maanden uitzitten vanwege het bezit van kinderporno. Hij had ook zijn geslachtsdeel laten zien aan vier kinderen op een speelplaats.

Alarmerende signalen genoeg, maar toch legde geen enkele speurder de link met de zaak-Maddie. In augustus 2018 kwam Brückner opnieuw vrij. Hij trok naar Milaan, met een nieuwe arrestatie tot gevolg. Een maand later dook hij weer in Duitsland op, waar hij veroordeeld zou worden voor drugsfeiten.

Vorig jaar kwam daar nog de zaak rond de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste bovenop. De feiten zelf vonden al in 2005 plaats in... Praia da Luz.