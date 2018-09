"Portugal sluit akkoord met Frankrijk en Spanje om migranten Aquarius op te vangen" Redactie

25 september 2018

15u51

Bron: dpa, afp 0 Verschillende Franse ministers reageerden vandaag kritisch op de beslissing van het reddingsschip Aquarius 2 om koers te zetten richting de haven van Marseille. Het schip, beheerd door de ngo's SOS Mediterranee en Artsen Zonder Grenzen (AZG), kreeg van zowel Italië als Malta geen toestemming om aan te meren in hun havens. Toch suggereerde Frankrijk om in Malta aan te meren, aangezien het schip daar het dichtst bij voer. AFP meldt dat Portugal een akkoord sloot met Spanje en Frankrijk om de migranten aan boord van de Aquarius 2 op te vangen.

"De Aquarius is op weg naar Marseille en de ngo's die het humanitaire schip charteren, hebben de Franse autoriteiten gevraagd om bij wijze van uitzondering 58 migranten aan boord aan land te laten gaan", zo kondigde de operationeel directeur van SOS Méditerranée gisteren aan.

"De enige bestemming die vandaag mogelijk is, is Marseille", zei Frederic Penard, "aangezien de Aquarius niet langer onder Panamese vlag mag varen." Gisteren liet de Franse voorzitter van de ngo, Francis Vallat, weten dat het ongeveer vier dagen zou duren vooraleer het schip Frankrijk kan bereiken.



De Franse regering ging daar niet mee akkoord. "Er zijn Europese regels: reddingsschepen moeten altijd naar de dichtstbijzijnde haven varen", zo zei de Franse minister van Economie Bruno Le Maire. "En Marseille is niet de dichtstbijzijnde haven." Een bron bij het Elysee suggereerde dan ook dat het schip aanlegt in Malta, eerder dan in Marseille. "Het is duidelijk dat het schip geen vier of vijf dagen moet varen om aan te leggen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren en de beste oplossing daarvoor is Malta."



De Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau liet weten dat er gesprekken gevoerd worden met andere Europese landen om een haven te vinden voor de Aquarius en om de hulp voor de migranten te verdelen. "Als er op een dag een schip in nood de haven van Marseille zou binnenvaren, zouden we het natuurlijk laten aanmeren. Maar dat is niet waar de Aquarius vandaag is".