"Populair" en "met geweldig gevoel voor humor": klasgenoten vertellen hoe het was om met Kim Jong-un op school te zitten in Zwitserland

Bron: The Daily Beast, Welt am Sonntag, Daily Mail 1 AP Vandaag kent iedereen hem als de meedogenloze dictator uit Noord-Korea, maar dat is niet hoe zijn voormalige klasgenoten op de Zwitserse Liebefeld-Steinhölzlischool hem omschrijven. Kim Jong-un (34) volgde er als tiener les en daar maakte hij een heel andere indruk.

Het was in 1998 dat de jonge Kim Jong-un door de poort van het Liebefeld-Steinhölzli naar binnenstapte. Een eerdere poging om hem les te laten volgen aan een gerenommeerde en peperdure privéschool – The International School Of Bern – was op een sisser afgelopen en daarom had zijn vader Kim Jong-il besloten om hem naar een - goedkopere - staatsschool in de buurt te sturen. In de hoop dat hij daar wél een diploma zou halen. Maar het werd al snel duidelijk dat hij ook daar geen potten zou breken.

Pak Un

Hij werd aan iedereen voorgesteld als Pak Un, de zoon van een personeelslid van de Noord-Koreaanse ambassade. En hij zou les volgen samen met andere leerlingen die geen Duits spraken. Hij mocht op de lege plek zitten naast de zoon van een Portugese diplomaat - Joao Micaelo - en al snel werden de twee vrienden. “We waren niet de slechtste leerlingen van de klas, maar ook niet de beste”, vertelt de man, die intussen chef is in een restaurant in Bern. “We scoorden altijd in de tweede helft.” (lees hieronder veder)

EPA

“We hadden heel veel plezier samen”, gaat hij verder. “Heel wat kinderen vonden hem leuk. Hij was best populair. Hij hield van basketbal en was er ook goed in, hoewel hij niet echt groot was en een beetje overgewicht had. We speelden vaak samen een partijtje. Hij hield van de Chicago Bulls en Michael Jordan in het bijzonder en had een gigantische collectie sportschoenen van Nike.”

Bijna elke middag brachten ze samen door. “Hij nodigde me vaak bij hem thuis uit om iets te eten. Hij woonde niet in de ambassade, maar in een mooie residentiële flat in de buurt van de school. Het meeste was niet mijn smaak. Er was heel vaak kip bij in een zoetzure saus.”

PlayStation

Aan materiële zaken kwam de jongeman niets tekort. “Hij had altijd de leukste gadgets, die de andere kinderen zich niet konden veroorloven: van een tv en een videorecorder tot een Sony PlayStation. Hij had ook een kok die alles klaarmaakte wat hij wilde, een chauffeur en een privéleraar.” (lees hieronder verder)

RV Kim Jong-un, als volwassene en als kind.

Ze spraken vaak over hun plannen voor de toekomst. “In het weekend gingen we naar feestjes, waar vaak flink gedronken werd, ook door minderjarigen. Nooit zag ik hem een druppel alcohol aanraken. Hij was ook niet echt geïnteresseerd in meisjes. Over zijn thuisland sprak hij niet vaak. Maar ik wist dat hij wel wat heimwee had. Hij luisterde alleen naar Koreaanse muziek, westerse interesseerde hem niet.”

Een andere klasgenoot – Marco Imhof uit Bern – omschrijft Kim Jong-un als “grappig” en “iemand met een geweldig gevoel voor humor”. Anderzijds was hij volgens de man ook iemand die niet graag verloor. “Winnen was heel belangrijk voor hem”, klinkt het.

Zus

Aanvankelijk verbleef Kim Jong-un bij de zus van zijn moeder, Ko Yong Suk. Zij was aangesteld als zijn voogd, maar vluchtte later naar de Verenigde Staten. Daar baat ze nu een droogkuis uit. “We leefden in een gewoon huis als een gewone familie”, vertelde ze twee jaar geleden over haar tijd in Zwitserland aan de krant The Washington Post. “Ik was als een moeder voor Kim. Ik moedigde hem aan om vriendjes mee naar huis te nemen. Ik maakte snacks voor hen klaar. Ze aten cake en speelden met Lego.” (lees hieronder verder)

AFP

Ze beklemtoont dat hij geen probleemkind was, maar wel een kort lontje had en niet zo verdraagzaam was. “Tegenspreken deed hij niet, maar hij ging bijvoorbeeld wel in hongerstaking als hij zijn zin niet kreeg”, zegt ze. Tijdens de vakantie gingen ze skiën, in Italië, de Zwitserse Alpen en de Franse Riviera.

Beu

Midden de jaren 2000 keerde Kim terug naar Noord-Korea. Voor zijn klasgenootjes verdween hij zonder een spoor achter te laten. Volgens bronnen in de school was zijn vader het beu om te betalen voor een opleiding die toch nergens heen ging. Maar er werd ook gespeculeerd dat het zijn toenemende liefde voor de westerse wereld was die Kim Jong-il ervan overtuigde dat het mooi was geweest. De hele tijd kreeg hij via de ambassade immers updates over waar zijn zoon mee bezig was en met wie hij omging. Kim Jong-un zou nadien nooit meer teruggekeerd zijn naar Zwitserland.

