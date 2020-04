‘Pompeo draait geldkraan naar WHO niet helemaal dicht’ RL

25 april 2020

00u07

Bron: ANP, ABC Australia, WHO 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wil de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet helemaal stoppen. Minister Mike Pompeo heeft voorgesteld nog wel geld te steken in programma's om het coronavirus en polio te bestrijden in sommige landen, zegt een ingewijde.

President Donald Trump gaf eerder deze maand opdracht de Amerikaanse financiering van de WHO voorlopig te staken. Hij verwijt de organisatie de uitbraak van het coronavirus slecht te hebben aangepakt en dat China teveel invloed heeft binnen de WHO.

Het hoofd van de organisatie was niet gediend van de Amerikaanse kritiek: “De focus moet liggen op het redden van hun levens. Politiseer de coronacrisis niet als je niet nog meer lijkzakken wil”, aldus directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO.

Verplichte contributie en vrijwillige bijdragen

De Wereldgezondheidsorganisatie verloor door het besluit van Trump zijn grootste geldschieter. De VS betaalden jaarlijks tussen de 370 miljoen tot ruim 460 miljoen euro. Dat bedrag varieerde, omdat het enerzijds bestond uit een verplichte contributie (gebaseerd op de welvaart en aantal inwoners van een land). Anderzijds werden vrijwillige bijdragen gedaan die activiteit- of projectgebonden waren. In het geval van de VS was de verplichte jaarlijkse contributie ongeveer 219 miljoen euro, ongeveer 27 procent van het totaalbedrag dat het land aan de organisatie overmaakte.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou nu tot de conclusie zijn gekomen dat dus nog wel geld moet worden gestoken in bepaalde activiteiten en projecten van de WHO in Afghanistan, Egypte, Libië, Pakistan, Soedan, Syrië en Turkije. Andere organisaties zouden niet de contacten of de middelen hebben om daar voldoende resultaat te boeken. Het is niet gekend hoeveel de VS blijven betalen voor deze activiteiten.

Lees ook:

Trump heeft niet helemaal ongelijk: wat is er mis met de WHO? (+)

Hoe China de waarheid over het coronavirus verborgen hield (+)

RECONSTRUCTIE. Hoe het coronavirus zo lang een “gewone griep” kon blijven (+)