"Politieke wereld moet verantwoordelijkheid nemen in dossier Ryanair" kg

09 augustus 2018

17u58

Bron: Belga 0 De politieke wereld moet grote bedrijven zoals Ryanair erop wijzen dat ze zich aan de Belgische regels moeten houden. Dat vraagt de Belgian Cockpit Association (BeCA) , de beroepsvereniging van Belgische piloten. "De politieke wereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het dossier van Ryanair", klinkt het bij BecA, aan de vooravond van de staking van de Belgische piloten bij Ryanair.

Bij Ryanair wordt al maanden overlegd over beter arbeidsvoorwaarden voor de piloten en het cabinepersoneel bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Maar dat overleg heeft na al die maanden helemaal niets opgeleverd, stelt BeCA-voorzitter Alain Vanalderweireldt vast. "Er is geen enkele intentie bij Ryanair om iets te veranderen."

Met als gevolg een staking van de Belgische piloten morgen. Van harte doen ze dat niet. "De staking is ook voor ons een mislukking. We hebben allemaal het beste voor met het bedrijf", aldus Rudy Pont van BeCA.



De piloten vragen concreet dat Ryanair, net als de andere maatschappijen, het Belgisch arbeidsrecht respecteert. "Alles is opgelost als Ryanair één lijntje in het contract van de piloten zet: dat vanaf die datum het Belgisch arbeidsrecht geldt", aldus Pont. De overheid kan daarbij niet aan de zijlijn blijven staan, vinden de piloten.

Nieuwe acties na vrijdag zijn nog niet gepland. Dat hangt af van de reactie van Ryanair. Maar de eis van de piloten zal zomaar niet verdwijnen na vrijdag, aldus nog Vanalderweireldt.

Italiaanse piloten onderhandelen

Ook de Italiaanse piloten liggen nog steeds in de clinch met hun werkgever. Pilotenvakbonden Anpac en Anpav en transportvereniging Fit-Cisl meldden eerder vandaag dat ze eind augustus onderhandelingen plannen met Ryanair over een loonakkoord voor het cabinepersoneel. De gesprekken moeten van start gaan op 27 augustus en drie dagen duren.

Ryanair heeft in juni Anpac en Anpav erkend als vakbondsorganisaties voor het cabinepersoneel, wat de weg voor onderhandelingen vrijgemaakt heeft.