"Politie vraagt vrijwilligers om zoekacties naar Théo Hayez voorlopig te staken"

14 juni 2019

08u31 0 De vrijwilligers die in het Australische Byron Bay zoeken naar de al vijftien dagen vermiste Théo Hayez lassen een pauze in. Dat doen ze volgens de Facebookgroep Byron Bay Community Board op vraag van de politie. Die vreest dat mogelijk belangrijke sporen naar de jonge Belg verloren zouden gaan door de voetstappen van de vele vrijwilligers. Intussen is de papa van de 18-jarige Théo in Australië aangekomen.

Volgens de laatste updates concentreren de zoekacties naar Théo Hayez, die op 31 mei spoorloos verdween in Byron Bay, zich op de omgeving van de jeugdherberg op Belongil Beach waar de rugzaktoerist logeerde. Er zijn speurhonden en drones ingezet.

De hele lokale gemeenschap van Byron Bay leeft enorm mee met de onrustwekkende verdwijning van de 18-jarige Théo. Een van de voortrekkers daar is Noeline Smith, die in een “laatste update voor de komende dagen” op Facebook aankondigde dat de politie de vrijwilligers heeft gevraagd de zoekacties op te schorten om geen cruciale sporen te wissen. Smith verklaarde dat “vrienden en familie van Théo fysiek, mentaal en emotioneel ongelooflijk uitgeput zijn”, net als zijzelf overigens. “Daarom trekken we ons even terug om de batterijen op te laden”, klonk het. Er kwam geen officiële bevestiging van de door de politie gevraagde staking van de vrijwillige zoekacties.

Intussen is de vader van Théo aangekomen in Byron Bay, waar hij door de gemeenschap en de overheid opgevangen wordt. De politie informeert hem over de voortgang van het onderzoek. Zelf probeert hij zo goed mogelijk de speurders te helpen. De mama van Théo is voorlopig nog in ons land om een broer van Théo bij te staan tijdens zijn examens. Een fondsenwerving om de familie ter plaatse te krijgen heeft al meer dan 35.000 euro verzameld.

De politie zet de zoektocht nog zeker heel het weekend verder. Detectives en inspecteurs “doorpluizen elke mogelijke informatie en gaan door de beelden van de bewakingscamera’s”, aldus Samantha Long, woordvoerster van de staat Nieuw-Zuid-Wales.