“Politie volgde bus met Duitse Maddie-verdachte maar die bleek spoorloos in Amsterdam”

Bron: AD.nl 0 De 43-jarige Duitser die verdacht wordt van moord op de Britse Maddie McCann is in 2018 geobserveerd door de politie. Duitse rechercheurs volgden Christian Brückner zelfs toen hij met een bus naar Nederland reisde. Bij de grens informeerden ze hun Nederlandse collega's over de komst van de als gevaarlijk geldende zedendelinquent, maar daarna liep het fout. Dat melden Duitse media.

Bij aankomst in Amsterdam was de Duitser volgens de Braunschweiger Zeitung en Bild plotseling verdwenen. Hoe hem dat lukte en waar hij daarna uithing, is niet bekend. Brückner reisde blijkbaar ongemerkt door naar Italië, waar hij bij het Duitse consulaat in Milaan een nieuw paspoort aanvroeg. Bij het ophalen van het identiteitsbewijs, op 27 september 2018, werd hij gearresteerd. Dit op basis van een Europees arrestatiebevel dat inmiddels was uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie in Flensburg.

Dat arrestatiebevel kwam er omdat Brückner zich niet hield aan de voorwaarden van zijn proeftijd. Die was op 31 augustus 2018 ingegaan na zijn vrijlating uit de gevangenis. Hij had er een jaar en drie maanden vastgezeten wegens kindermisbruik en bezit van kinderporno. In plaats van zich minstens eenmaal per maand te melden bij zijn reclasseringsambtenaar, vertrok de Duitser via naar Nederland naar Italië. Bovendien had hij nog een gevangenisstraf uit 2011 openstaan van een jaar en negen maanden wegens drugshandel.

Omdat de Duitse politie in 2018 al vermoedde dat hij iets te maken zou kunnen hebben met de verdwijning van Maddie McCann en als “zeer gevaarlijk” gold, regelde de recherche in Braunschweig dat hij 24 uur per dag geobserveerd zou worden. Dat gebeurde door plaatselijke rechercheurs en collega's van de federale recherche.

Spelletjes

Brückner zou al snel gemerkt hebben dat hij in de gaten werd gehouden. “Hij begon spelletjes met ons te spelen. Stapte bijvoorbeeld in een tram om vlak daarna weer uit te stappen”, citeerde de regionale krant een van de leden van het toenmalige observatieteam. De rechercheurs hadden al snel genoeg van zijn spelletjes en vertelden de verdachte: “Je raakt ons toch niet kwijt.’’

De meervoudig veroordeelde zedendelinquent zou boos gereageerd hebben maar legde zich uiteindelijk neer bij de situatie. De rechercheurs maakten zelfs afspraken met Brückner. “Ik zei tegen hem: we kunnen het onszelf gemakkelijker maken. Laat ons weten waar je heen wilt. Zo brachten we hem bijvoorbeeld naar de zorgverzekeraar of naar het stadscentrum.”

Christian Brückner verbleef van 1995 tot 2007 in Portugal. Zijn mobieltje werd volgens de politie gepeild vlakbij Praia da Luz op de avond van de verdwijning van Madeleine McCann . Zij verdween op 3 mei 2007 uit de door haar ouders gehuurde vakantiewoning. Dit terwijl Gerry en Kate McCann iets verderop in een restaurantje zaten te eten met vrienden. Brückner belde iets meer dan uur voor de verdwijning een Portugees nummer en voerde een gesprek van zo'n half uur.

Medeplichtige

Eerder vandaag werd bekend dat de Portugese politie een voormalig medewerker op het spoor is van het vakantieresort waar de familie McCann in 2007 verbleef. De man wordt verdacht van medeplichtigheid in de zaak. De recherche vermoedt dat hij samenwerkte met Brückner, met wie hij destijds een aantal keren contact had. Mogelijk tipte hij de Duitser over een geschikt tijdstip om het appartement van de McCanns binnen te dringen. De oud-medewerker van het complex is in het verleden eveneens in verband gebracht met zedenmisdrijven met minderjarigen in de Algarve.

