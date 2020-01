“Politie onderschepte Russische spionnen die zich voordeden als loodgieters in Davos” KVE

21 januari 2020

16u38

Bron: Financial Times, Tages-Anzeiger, Reuters 0 Russische loodgieters hebben doorgaans niet de gewoonte om zich een hele zomer lang in het Zwitserse Davos op te houden. De maandenlange aanwezigheid van twee Russen in aanloop naar het World Economic Forum werd dan ook als verdacht bestempeld door de Zwitserse autoriteiten. Volgens het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger kon een Russische spionageoperatie verijdeld worden.

Vijf maanden vooraleer de wereldleiders op economische bedevaart zouden vertrekken naar het World Economic Forum in Davos, konden Zwitserse agenten enkele Russische spionnen onderscheppen.



Gealarmeerd door hun ongewoon lange verblijf in het mondaine oord greep de politie in augustus in en pakte twee Russen op, zo bevestigde de lokale politie van het kanton Graubünden aan de Financial Times.

Volgens de krant Tages-Anzeiger - die een gedetailleerd artikel over het voorval brengt - vermoedden Zwitserse federale ambtenaren dat het om agenten ging van de Russische inlichtingendiensten. Ze zouden zich hebben voorgedaan als loodgieters om ongezien bewakingsapparatuur te installeren op strategische plaatsen in de stad om namens het Kremlin gesprekken af te luisteren van ‘s werelds machtigste en rijkste mensen tijdens de jaarlijkse economische hoogmis.



De mannen claimden over diplomatieke bescherming te beschikken, maar officieel stonden ze niet als diplomaten geregistreerd in Bern. Er werden destijds echter geen concrete aanwijzingen gevonden voor criminele handelingen, aldus de politie die geen verdere bijzonderheden gaf. Beide Russen verlieten daarop het land.

