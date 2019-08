“Politie El Salvador voerde in vier jaar tijd 116 executies uit” IB

28 augustus 2019

05u32

Bron: Belga 0 De Nationale Civiele Politie (PNC) van El Salvador heeft in de periode van 2014 tot 2018 in de strijd tegen georganiseerde bendes minstens 116 mogelijk buitengerechtelijke executies uitgevoerd. Dat heeft de administratie van de ombudsman voor mensenrechten vandaag gezegd.

"We hebben 48 zaken geselecteerd waarbij 116 mensen brutaal werden vermoord", verklaarde Raquel Caballero de Guevara aan de pers. Volgens de verantwoordelijke vond de ombudsman in sommige gevallen bewijs van "wreedheden" zoals foltering. In een 141 pagina's tellend rapport wordt verder melding gemaakt van "buitensporig politiegeweld". Mogelijke buitengerechtelijke executies door de veiligheidsdiensten moeten grondig worden onderzocht en vervolgd, aldus de administratie.

Caballero zei voorts dat van alle geselecteerde zaken er slechts negentien voor het gerecht zijn gebracht, wat in amper twee gevallen leidde tot een veroordeling. De onderzoekers vonden "sterke aanwijzingen" dat de dood van de vermoedelijke bendeleden niet het gevolg was van gewapende confrontaties zoals de politie beweert, maar van "buitengerechtelijke moorden".

Een van de hoogste moordpercentages ter wereld

De dienst van de ombudsman voor mensenrechten werd opgericht als onderdeel van de vredesakkoorden van 1992, die een einde maakten aan de burgeroorlog in El Salvador (1979-1992). Het Midden-Amerikaanse land kent een van de hoogste moordpercentages ter wereld. Vorig jaar werden er per 100.000 inwoners 51 moorden geregistreerd. Drie jaar eerder was dat bovendien nog dubbel zo veel. President Nayib Bukele, die in juni aantrad, maakte van de strijd tegen bendes en het terugdringen van het geweld een van de prioriteiten van zijn beleid.