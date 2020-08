‘Politico’ weet nu al wat Trump in zijn speech zal zeggen: “Wij hebben de schade opgeruimd die Biden in 47 jaar toebracht” SVM

27 augustus 2020

22u10

Bron: Belga 0 President Donald Trump zal zijn Democratische rivaal niet sparen tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie. De economie zal natuurlijk aan bod komen, maar daarnaast zal hij ook de “teleurstellende realisaties” van Joe Biden op het vlak van immigratie, criminaliteit en China-politiek in de verf zetten. Er komt ook een hoofdstuk dat gewijd zal zijn aan het coronavirus. Dat meldt nieuwssite ‘Politico’ op basis van twee ingewijden.

Het medium heeft ook fragmenten van de toespraak in handen. “Nooit eerder hebben kiezers een duidelijkere keuze gehad tussen twee partijen, twee visies, twee filosofieën of twee agenda's", zal Trump naar verwachting zeggen. "We hebben de afgelopen vier jaar de schade opgeruimd die Joe Biden de laatste 47 jaar heeft toegebracht. Op de Democratische Conventie heb je amper een woord gehoord over hun agenda. Maar dat is niet omdat ze er geen hebben. Het is omdat hun agenda het meest extreme pakket voorstellen is dat ooit door een kandidaat van een grote partij voorgesteld werd."

Volgens ‘Politico’ is de speech van Trump in de loop van de week verder aangescherpt. Dat zou gebeurd zijn omdat ze in het Witte Huis vinden dat de media de anti-Biden-boodschap van andere Republikeinen tijdens de conventie onvoldoende zouden overgebracht hebben.

Mildere toon

Desalniettemin zal de president naar verwachting ook een mildere toon aanslaan. Zo zal hij zeggen dat Democraten en onafhankelijken bij de Republikeinse Partij welkom zijn als zij "geloven in de grootsheid van Amerika en de rechtschapenheid van het Amerikaanse volk". "Deze geweldige Amerikaanse geest heeft elke uitdaging overwonnen en ons naar het toppunt van het menselijk getild."

Trump accepteert vandaag de nominatie als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Naast de president komen onder meer zijn dochter Ivanka, de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell en de omstreden juridisch adviseur Rudy Giuliani aan het woord.